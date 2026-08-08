Garo Arakelian se presenta a dúo con el guitarrista Santiago Peralta este sábado en el teatro Macció de San José

Garo Arakelian, exguitarrista de La Trampa, sigue de gira presentando su segundo disco como solista, Milonga de Quirón, lanzado en junio de 2025, que significó un quiebre de más de una década de silencio luego de Un mundo sin gloria (2012) –entre ambos álbumes hubo un corto regreso de La Trampa y se embarcó con el proyecto El Astillero, junto con Gonzalo Deniz y Diego Presa–.

En 2025, por la presentación del disco, el músico dijo a la diaria que eligió Quirón, el centauro de la mitología griega, para titular su nuevo material, “porque tiene implícita la contradicción en su propio ser, que va acompañada de un dolor del que no puede liberarse, con la paradoja de que puede curar a todos: es el sanador herido”. “Es una canción del disco, pero también es una referencia a las contradicciones de la sociedad en la que estamos”, agregaba.

Arakelian se presentará este sábado en la sala Sienra del teatro Macció de la ciudad de San José, en formato dúo, junto con el guitarrista Santiago Peralta. “Con San José tengo un vínculo que no sé si es removedor, pero sí me pone en contacto directamente con mi debut como solista. Porque me presenté por primera vez en vivo con mis canciones de Un mundo sin gloria en el Club San José, en 2012, así que le tengo un cariño particular por esa razón, que es más que suficiente”, comenta Arakelian.

El músico subraya que ahora, al tener dos discos como solista, su repertorio se amplió y le permite tener “más holgura” al elegir los temas que interpreta sobre el escenario. De todas maneras, no faltarán versiones de temas compuestos por él, pero que son de otros proyectos, así como de autores nacionales que siempre fueron fundamentales en su vida como músico.

Garo Arakelian y Santiago Peralta. Sábado a las 20.00 en el teatro Macció (18 de Julio y 25 de Mayo, San José). Entradas en Tickantel a $ 600.

Mugre en Sociedad Urbana

El trío de pospunk pop femenino argentino, que tiene momentos que recuerdan a las británicas Wet Leg, llega a Montevideo. Tocan este sábado en la Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejo Rosell y Rius 1483, esquina Bado). Entradas a $ 800 y $ 1.000 en RedTickets.

Florencia Núñez en el Cosqun Rock Uruguay 2026, en Punta Carretas, en Montevideo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Florencia Núñez en Canelones

La cantautora rochense Florencia Núñez viene desarrollando su gira “década y media” a lo largo y ancho del país, para festejar sus 15 años de carrera en la música. Este sábado a las 20.00 la cita será en el Complejo Cultural Politeama de la ciudad de Canelones (Tomás Berreta y Florencio Sánchez). Las entradas se venden por Tickantel a $ 700.

La Chancha en el Florencio Sánchez

El grupo La Chancha está cumpliendo 40 años, y en mayo sacó un nuevo disco de estudio, luego de varios años de silencio discográfico, Hastaquelamuertanosepare. La banda se presentará este sábado a las 21.00 en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia y Norteamérica), en formato “casi eléctrico o electroacústico”, según se anuncia, subrayando la idea de convocar a una sala “de tradición popular y barrial para estar más cerca del oeste montevideano”. Como telonera se presentará la banda De la Vieja Estirpe, oriunda del barrio, con su propuesta “de folclore con actitud rockera”. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 600.

Pecho e’ Fierro en Live Era

Pecho e’ Fierro, la banda liderada por Leonardo Carlini, sacó un nuevo disco de estudio hace pocas semanas, Héroes poseídos, y varias de esas flamantes canciones, junto con las de siempre, sonarán este sábado a las 20.00 en Live Era (Uruguay y Río Branco), donde se presentará la banda de metal criollo, junto con Yunque como grupo invitado. Las entradas están a la venta por RedTickets a $ 680.

La Orquesta del Sodre y Dvořák

Este sábado a las 20.00 en el Auditorio Adela Reta habrá un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, que recibirá nuevamente al maestro suizo Nicolas Rauss, “para un programa de gran riqueza expresiva que reúne algunas de las páginas más cautivantes del repertorio eslavo”, según se anuncia.

El programa se abrirá con “Dumka” de las Danzas eslavas Op. 72 del compositor checo Antonín Dvořák (1841-1904), luego, la pianista rumana Alina Bercu le pondrá las manos al Concierto para piano nº 3 del compositor ruso Sergei Prokofiev (1891-1953). La segunda parte contará con la Sinfonía nº 8 de Dvořák, que “desplegará toda su luminosidad, energía y riqueza orquestal, coronando la noche con una de las creaciones más inspiradas y queridas del compositor checo”. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 170 a $ 900.

Ciclo de música de cámara

Este domingo a las 18.00 en el teatro Solís tendrá lugar un nuevo concierto del Ciclo de Música de Cámara, con la presentación del Quinteto Araí, a cargo del espectáculo Caminando por América. Interpretará “Belle époque in Sud América” de Julio Medaglia, “Artríptico” de Omar Acosta, “Divertimento para quinteto de vientos” de Héctor Tosar y “Aires tropicales” de Paquito D´Rivera. Las entradas se venden por Tickantel a $ 250.

La K’onga en el Antel Arena

El grupo cordobés de cuarteto vuelve al Antel Arena este sábado a las 21.00. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 1.500 a $ 4.300.