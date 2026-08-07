Hito cultural en el norte: la edición 2027 del Fidae llegará a Rivera

El director del INAE visitó la capital departamental y destacó obras en el Teatro Municipal, una “de las diez mejores salas del país”.

El Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) concretó su primera visita oficial al departamento de Rivera. Su director, Gustavo Zidan, encabezó un encuentro con la comunidad artística local en el marco del programa de descentralización Escenario País, una iniciativa que aterriza en el norte del país (hubo un paso previo por Tacuarembó).

En una jornada que duró dos horas, directores, actores, estudiantes y elencos locales compartieron sus realidades e inquietudes.

La instancia, aseguran los asistentes, sirvió para vincular necesidades concretas del medio: proyectos latentes que no tenían ejecutores o directores en busca de elencos. “El hambre y las ganas de comer”, graficó la gestora cultural y directora del Teatro Municipal de Rivera, Mary González.

Perspectiva fronteriza e integración binacional

González subrayó la relevancia institucional de esta visita, a la que definió como un “verdadero hito” en las políticas culturales que apuntan a la descentralización. También remarcó la importancia de estas instancias en clave del futuro de la integración, ya que quedó planteada la idea de sumar a los creadores de Santana do Livramento para consolidar una mesa de trabajo binacional que fortalezca la escena teatral fronteriza.

Por su parte, Gustavo Zidan destacó que el INAE debe desplegar su labor en una dimensión “decididamente nacional y regional”. El jerarca sostuvo que quienes llegan desde la capital deben aproximarse “con sensibilidad y apertura” para comprender las particularidades de un territorio de frontera, caracterizado por la convivencia armónica de dos culturas y el fenómeno del portuñol.

“Hay particularidades muy atrapantes y seductoras en esta frontera. Es fundamental asumir esa condición integracionista desde la concepción artística, trabajando el presente y el pasado para proyectarnos al futuro”, destacó Zidan.

Al respecto, el director del INAE celebró que la identidad fronteriza y el bilingüismo –que se remonta a los orígenes de la región, sus historias de locomotoras a carbón y la tradicional “máquina de la fumasa”– aparezcan de manera natural en las temáticas y creaciones de los artistas riverenses.

Formación, movilidad e inserción en el Fidae

La visita selló compromisos y dejó líneas de trabajo concretas. Antes de fin de año, actores y docentes llegarán a Rivera para brindar talleres de formación dirigidos a teatreras y teatreros locales. En paralelo, se promoverá la movilidad de espectáculos y la participación constante del departamento en circuitos nacionales, dando continuidad a los primeros lazos tendidos en 2025, cuando la directora del Teatro Municipal de Rivera participó en el Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae).

Zidan confirmó que Rivera será incorporada formalmente a la grilla del Fidae a partir de la edición 2027, lo que garantizará que espectáculos internacionales de primer nivel llegarán de manera directa al público norteño.

El director del INAE también realizó un reconocimiento a las obras de remodelación y acondicionamiento en el Teatro Municipal, cuyo nombre oficial es “15 de Febrero de 1985”. Zidan se mostró sorprendido por las intervenciones en la platea y el escenario, y destacó el “equilibrio” que se mantuvo con la arquitectura original del edificio.

Tras evaluar la calidad técnica y la renovación edilicia del recinto, el titular del INAE fue contundente en su diagnóstico: ratificó que el Teatro Municipal de Rivera está dentro del top diez de las mejores salas teatrales del Uruguay.