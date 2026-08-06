Confirman fecha y precios de entradas para Foo Fighters en Uruguay, que serán teloneados por Niña Lobo

23 de febrero de 2027: ese día los Foo Fighters darán su primer concierto en Uruguay, según anunció la organización, que ya había dado a conocer la llegada del grupo sin más datos.

También se comunicó que la banda estadounidense será teloneada por las uruguayas Niña Lobo y por los también locales Gamepad, que fusionan pop punk con sonidos de instrumentos retro.

La preventa de entradas para el recital comenzará el martes 11 de agosto a las 10.00, y las entradas generales estarán disponibles dos días después. Las más accesibles costarán 2.900 pesos; corresponden a asientos en el tercer anillo de la tribuna Olímpica. Las más caras, en la cancha frente al escenario, en el denominado Campo Vip, saldrán 9.200.

La banda liderada por el exbaterista de Nirvana Dave Grohl actualmente está en medio de su gira Take Cover, que incluye buena parte de las canciones de Your Favorite Toy, su duodécimo álbum, lanzado en abril de este año, y también sus grandes hits, como “Everlong”, “Times Like These”, “Monkey Wrench”, “My Hero” y “Learn To Fly”.

Actualmente, están girando en Norteamérica para cumplir con sus shows en Toronto, Chicago, Cleveland, Washington y Los Ángeles, entre otras ciudades, y en abril se desviarán de esa ruta para participar en el festival Rock in Rio, en Brasil. Luego pasarán por Australia y Nueva Zelanda, en enero, para finalmente arribar a nuestra región.