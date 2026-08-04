La reforma de la Biblioteca Nacional, el precio único de los libros y el cierre del Casablanca: habló el ministro Mahía

José Carlos Mahía, el titular de Educación y Cultura, llamó a “valorar” que el tema de la Biblioteca esté en la agenda.

Mahía estuvo en Segunda mañana de la diaria Radio, donde abordó el plan de reformas integrales para la Biblioteca Nacional que el gobierno anunció en mayo y asumió un “error de comunicación” en lo que respecta a los montos que se destinarán. “Por primera vez en muchos años, diría décadas, hay una propuesta de renovación y yo creo que eso hay que celebrarlo”, aseveró. Indicó que es “muy poca” la cantidad de personas” que ha utilizado la biblioteca “como mecanismo de consulta directa recientemente”, pero “lo que no cambió es que es un lugar emblemático y que, por lo tanto, nos debíamos como Uruguay elaborar un proyecto hacia adelante”.

En el marco de esa iniciativa se discontinuó una parte del servicio en 2025 y se recuperaron áreas que no estaban en funcionamiento, como la sala para niños. Además, hubo un “proceso de consulta de cientos de organizaciones” con el objetivo de “escuchar voces, propuestas e ideas respecto del proyecto”, recordó Mahía.

El ministro señaló que “la inversión inicial tenía que valorarse en torno a los seis millones de dólares” y se trataba de un proceso por etapas, por lo que no pretendía atarse a “plazos tan específicos”. “Es un edificio icónico y que es patrimonio uruguayo”, dijo, y opinó que “no estás haciendo un puente ni arreglando una carretera”, por lo que resulta necesario “ir con cuidado”.

“Hicimos un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas [MTOP], con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto [OPP], hay todo un equipo de gente que está terminando el proyecto ejecutivo y esperemos, en las próximas semanas, seguir avanzando”, explicó. “Esa es la idea inicial y vamos, a partir de los próximos meses, a avanzar en esta idea y ejecutar todo lo que podamos en un proyecto inicial que tiende en sus etapas finales a esas cifras”, dijo.

Según explicó, el momento actual es de “definición del proyecto ejecutivo a partir del diagnóstico que hacen los profesionales arquitectos y arquitectas del MTOP –que tienen un área patrimonial–, y está en conversación con el área de la dirección de patrimonio del MEC para definir las etapas a seguir”.

Consultado respecto de lo que se necesita para que la Biblioteca se adecúe a la época y la ausencia del tema en la Rendición de Cuentas, Mahía señaló que se tiene como referencia “lo que sucede en otros países sin el presupuesto de otros países”, y los recursos para materializar la reforma nunca estuvieron “pensados en la Rendición de Cuentas”, sino que “buscan economías extrapresupuestales”.

“Las estructuras que tiene la Biblioteca Nacional tienen que buscar una solución tarde o temprano. Lo que hicimos ahora es un proyecto que redefine el rol de las bibliotecas públicas, dando, por un lado, la parte del acervo, pero también que haya innovación, conocimiento, etcétera, empezando por refaccionar algunas áreas”, sostuvo, y agregó que también hay “muy pocos funcionarios”. Recientemente, los trabajadores de la Biblioteca se declararon en preconflicto.

Además, Mahía observó que mientras que él fue legislador el tema no estuvo en la agenda y no escuchó “prácticamente a nadie hablar de este tema”. “Yo creo que tenemos que valorar que, en primer lugar, se puso en la agenda. Segundo, que se ha trabajado y mucho con equipos de la OPP y de la propia biblioteca para elaborar un proyecto en diálogo con todas las instituciones que quisieron participar. Tercero, que va a haber una puesta en marcha para ir hacia un proyecto finalista de una nueva biblioteca”, enumeró.

El precio de los libros y el cierre del cine Casablanca

La Cámara Uruguaya del Libro y un grupo de librerías independientes impulsan un proyecto de ley para regular el precio de los libros. El ministro dijo que, a nivel personal, le gustaría “que se pudiera rescatar eso de las librerías” para que no ocurra que –al igual que en otras áreas de la economía– la “concentración” termine “sacando del mercado a los pequeños libreros”.

“Hay que trabajar con [el Ministerio de] Economía para ver cuál es la mejor formulación para que esto sea así, porque ahí tenés todo el mundo de las tarjetas de crédito, las promociones y los usuarios; los que quieren leer y acceder a beneficios. El equilibrio entre la identidad y el aporte que te hacen las librerías de barrio y las oportunidades que tiene un lector de acceder a un bien cultural como es un libro, y encontrar la mejor formulación es el camino”, sostuvo. Llamó a “analizar ese punto y trabajar”.

Además, Mahía también abordó el cierre del cine Casablanca, anunciado esta semana por la cadena Life Cinemas. Dijo que atestiguó “la transformación del mundo audiovisual” y el cambio en el modelo de negocios, por lo que para las personas con trayectorias vinculadas a la cultura “que pase eso te genera dolor”, ya que “te da nostalgia y te da cierta pérdida de identidad”.

Sin embargo, consideró que “a la larga” puede darse un “camino de redimensión” y apuntó que existen salas en los shoppings, pero que “el modelo de negocios cambió” junto a los “hábitos civilizatorios”, por lo que el rescate es “una cruzada casi civilizatoria”.