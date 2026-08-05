Comenzó Divercine, el festival internacional audiovisual para las infancias

Declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, Divercine tendrá 55 funciones entre las abiertas al público y las dirigidas a extensión escolar. Sus sedes son Cinemateca, la sala Zitarrosa, el Centro Cultural de España, la sala Lazaroff, el Centro Cultural Artesano, Balcón del Cerro, Crece, la sala Experimental de Malvín, el teatro Florencio Sánchez y otros centros culturales coordinados por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y Oeste Audiovisual; en el Centro Cultural Parque del Plata y el Complejo Cultural Politeama en Canelones; en el teatro Escayola de Tacuarembó; La Piedra, en Tranqueras, Rivera; el Pequeño Teatro de Durazno; el Cine Teatro de Treinta y Tres. Todas las funciones cuentan con interpretación en lengua de señas uruguaya.

Bocasucia.

La programación incluye la tradicional competencia internacional, integrada por cortometrajes de ficción, animación y documental organizados en las mencionadas franjas etarias; la competencia Recam, dedicada a producciones audiovisuales del Mercosur, y el voto del público infantil, que permitirá a niñas y niños convertirse también en protagonistas del festival, eligiendo una de las obras destacadas de esta edición. Incluye títulos de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Israel, México, Rusia y Taiwán, con predominio de propuestas latinoamericanas. Detalles de fechas, horarios y locaciones pueden consultarse en la web de Divercine.

Por otra parte, en el Centro Cultural de España (CCE) se realizarán dos talleres gratuitos dirigidos a las infancias. El sábado 8, de 14.00 a 16.00, habrá un taller de maquillaje para niñas y niños de 7 a 12 años, en el que se les propondrá descubrir cómo se crean personajes, efectos especiales y caracterizaciones para el cine. El sábado 15 a la misma hora, dirigido a niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años, habrá un taller de actuación en el que se los invitará a explorar herramientas de interpretación y expresión frente a cámara. En ambos casos es necesario inscribirse en los formularios accesibles en la web del CCE.