“Hay que dejarse abrazar por las melodías”: Mushi Mushi Orquesta en Sociedad Urbana Villa Dolores

Tras más de un año sin tocar en vivo, el sexteto regresa este viernes para presentar “Curita”, su último single.

Un grupo de amigos del barrio, cómplices desde la infancia y unidos por una inquietud musical común, comparte un verano en Santa Teresa. Ese podría ser el tráiler de la historia de Mushi Mushi Orquesta, el ecléctico proyecto que se acerca a las dos décadas de música ininterrumpida y sigue creando, pese a que la adultez dispersó a sus integrantes entre distintos países, trabajos y familias.

“La Mushi nació como un proyecto callejero, tocando música en la playa para financiar esas vacaciones. Y ahora es mayor de edad, ya puede ir en cana”, bromea Fito López, encargado de la armónica, la melódica y el ukelele en el proyecto. “Un amigo me dijo una vez que la Mushi no es una banda, sino un proyecto de vida”, acota Diego Simón (cello, guitarra y saxo). “Justamente, seguimos existiendo porque seguimos siendo amigos y nos sigue gustando juntarnos para tocar”, agrega.

Así será el viernes, en la Sociedad Urbana Villa Dolores, donde el grupo se reencontrará entre sí y con su público, presentando “Curita”, el sencillo editado en marzo.

Convivir en la distancia

Después de aquellos primeros veranos, el proyecto empezó a tomar otra dimensión. En 2010 llegó la primera presentación en la sala Experimental de Malvín y, con ella, los instrumentos eléctricos que el formato nómade no permitía, dando paso a una búsqueda sonora cada vez más ambiciosa.

“Antes era todo acústico. Cuando empezamos a tocar en salas, pasamos a pensar los discos para esos lugares, que es donde mejor se aprecian todos los timbres de los instrumentos”, explica López. En esa etapa, hubo una experiencia que terminó de moldear al grupo: “Nos fuimos a vivir juntos y todo el tiempo era para el proyecto”, recuerda Simón. Mushi Mushi se consolidó en esa cercanía física, pero la rutina diaria no duró para siempre. Con el tiempo, algunos integrantes eligieron radicarse en distintos puntos del mundo y los encuentros empezaron a espaciarse, hasta que la pandemia terminó de poner a prueba al grupo.

“Previo a la pandemia, yo me había ido a vivir a Brasil, otro estaba en Europa, Ignacio iba y venía de Buenos Aires”, narra Simón. “Las cosas se fueron distanciando en el tiempo, pero seguían siendo gracias al encuentro físico. Por eso la pandemia fue el principal desafío”. Aun así, produjeron y editaron el EP A Distancia (2020) y aprendieron a componer de lejos, entre llamadas, correos y mensajes. “Me encanta ese EP. Es una de las canciones más lindas que hicimos. No tuvo nada que ver con nuestra forma anterior de componer, pero el resultado fue hermoso”, recuerda Simón.

Esa dinámica se mantiene hasta hoy. Los integrantes viven dispersos y apenas logran coincidir una o dos veces al año, con motivo de un concierto. Los ensayos presenciales son pocos, pero se exprimen: “Los encuentros son un poco de todo. Por ejemplo, “Curita” surgió en un ensayo en 2024”, revela López. “La composición siempre fue muy espontánea. Después, la producción puede llevar meses, pero el nacimiento de la canción suele ser muy natural”, añade Simón.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Imaginar sin palabras

“Curita” sorprende con un pulso más rockero que composiciones anteriores, pero lejos de representar un volantazo sonoro, no hace más que reforzar la versatilidad del proyecto. Mushi Mushi no persigue una identidad sonora rígida; sus músicos prefieren escuchar qué necesita cada canción, generando los arreglos y dinámicas a partir de esa intuición.

Para López, esa es una de las mayores virtudes del proyecto: “La música instrumental le da mucha libertad a la imaginación, al sentir las emociones”. Esa es también la experiencia que buscan construir en vivo. “Cuando ves a la Mushi en concierto, te pasan cosas. Cada uno se arma su propia película”, promete Simón.

Sobre el escenario, se proyectará la historia de seis amigos que, casi dos décadas después de aquel verano en Santa Teresa, siguen encontrando en la música una excusa para volver a reunirse. Mientras tanto, el público está invitado a imaginar su propia película sobre la banda sonora de Mushi Mushi: “Lo mejor es llegar sin demasiadas expectativas, dispuesto a descubrir algo nuevo. Hay que dejarse abrazar por las melodías”, recomienda Simón.