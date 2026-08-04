FRiBO, la banda que casi nació en Inglaterra y presenta su disco debut en la sala del Lobo Núñez

En 2024, después de un show de la banda Amador en el centro cultural Ensayo Abierto de Ciudad Vieja, Frany Jones agarró una guitarra criolla y se puso a tocar canciones de los Beatles. Cuando sonaron los acordes de “Don’t let me down”, un desconocido se le sentó al lado con el teclado y se puso a tocar. A esa le siguieron “Get back” y otras, hasta que los echaron del lugar.

Quizá en ese momento ninguno de los dos se hubiera imaginado lo que pasaría un año después, pero Frany y ese desconocido ya se habían sacado la ficha antes de ese momento, porque cuando escuchaban lo que tocaba Amador se miraron con cara de “qué bueno que está esto”. “Fue una casualidad no tan casualidad, porque ¿dónde vas a encontrar a dos tipos que se pongan tocar los Beatles y que sepan tocar los Beatles al mismo tiempo y que les den los huevos para hacerlo uno al lado del otro sin conocerse?”, dice Frany a la diaria junto con Santiago Demicheli, el tecladista con el que coincidió en Ensayo Abierto, que reclutó de inmediato para su banda, y con el que hoy encabezan FRiBO.

La banda, que en un principio tuvo diez integrantes y se llamó Fribo & los Ferreteros, ahora tiene cinco, y son solo FRiBO; el nombre no tiene ningún significado particular, aclaran. El grupo se completa con Santana Garrido en bajo, Francisco Varesi en guitarra y Justino Ameglio en batería.

En setiembre, cuando todavía eran diez y llevaban herramientas, abrieron para La Triple Nelson en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento. Ahora se preparan para la presentación de su disco iRBO TiME en la sala Naciones, o, mejor dicho, en el taller del Lobo Núñez, y también para telonear a la banda argentina Turf en el mismo departamento del oeste del país el 22 de agosto.

La psicodelia y los distintos géneros del disco

FRiBO nació en un “diminuto” cuarto de Inglaterra en 2024. Mientras Frany estudiaba mirando por su ventana el paisaje gris que lo rodeaba, compuso casi todas las canciones del disco que lanzaron hace unas semanas. Por ejemplo, el segundo tema, “FRiENDS”, que con una base de jazz mezcla la serie Friends, habla de su perro que no pasea y una crítica a Elon Musk con su internet satelital.

El disco, que sí se grabó con los diez integrantes, varía en sus géneros, aunque algo que se mantiene, coinciden Frany y Santiago, es el tinte psicodélico. “Cuando conocí a Frany se ve que en mi inconsciente pensé ‘qué tipo más psicodélico’, y cuando me pasó los primeros temas, eran un pire”, dice Santiago. “Como que todos buscamos un poco esa locura e incluso cosas que no entendemos ni nosotros”, agrega.

Se definen como una “banda de canciones” que “se mueve en el espectro desde el jazz y el candombe, como ritmos menos comerciales, hasta el pop; hay un poco de rock, hay bastante folk”. Santiago sostiene que el disco tiene mucho pop, “porque todas las canciones son escuchables, cantables, son pegadizas”.

Aunque los FRiBO dicen que en el disco no hay un hilo conceptual, Santiago opina que a nivel compositivo sí quisieron buscar una unidad, y que por esa razón creen que “tanta gente está escuchando el disco entero”, porque “le das play al disco y fluye, está todo conectado, te lleva, es una historia”.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

La presentación en la sala del Lobo Núñez

Presentar el primer disco en el taller del Lobo Núñez, que tiene una mística propia, es un hito para la banda: “Yo lo veo como un cierre total de todo el primer FRiBO, que éramos diez; después fuimos cinco, y ahora vuelven muchos de los que estaban antes a tocar para esta fecha”, cuenta Frany en referencia al saxo, a la trompeta y a los coros que había.

Santiago agrega que, además de lo que significa ese taller “para el uruguayo que pasa por la rambla”, también tiene sentido tocar allí por los cruces que han tenido con el Lobo Núñez. “Lo llamamos una vez, fuimos a hablar con él para ver si se animaba a tocar algo en el álbum; al final no salió, pero fue copado y aprendimos un montón”. La idea es que cuando graben su próximo EP haya una colaboración con el referente del candombe.

Desde que tiene uso de razón, Santiago quiere vivir de la música: “No me imagino otra vida”, dice. Más allá del balance económico, Frany afirma que van a seguir haciendo música. “El tema es: tenemos un talento, tenemos un material y una imagen; en mi humilde opinión, lo que hacemos merece ser escuchado por mucha gente”.

“Yo quiero que la gente escuche el disco no por ser famoso ni para ganar plata; quiero que a la gente le llegue”, remata el guitarrista y cantante. El tecladista agrega que, aunque haya objetivos personales, también hay uno colectivo de poder conectar a través de algo que hicieron ellos con “gente que sabemos que estamos en la misma o peor”. “No hay nada más bello que eso, y, como dice Frany, tenemos la oportunidad de mandar un mensaje, y armar hilos entre la gente en tiempos como hoy es clave”, remata Santiago.