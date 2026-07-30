¡Viva Foo Fighters! La banda de pop rock estadounidense tocará en el estadio Centenario

La visita a Uruguay de los liderados por el exbaterista de Nirvana Dave Grohl será en febrero de 2027.

Algunos usuarios de redes sociales bromearon con los nombres de otras bandas, como los argentinos Fabulosos Cadillacs y los uruguayos Los Fatales, cuando las productoras locales AM y Gaucho postearon un anuncio de expectativa y adivinanza.

La imagen subida a Instagram, acompañada de un fondo sonoro, reza: “La fecha está marcada, se viene tu banda favorita”. Los más avispados, luego de reparar en el particular dibujo de letras F y el inconfundible sonido de las guitarras eléctricas en “Everlong”, fueron los responsables de difundir la noticia: Foo Fighters llegará por primera vez a Uruguay.

Ahora mismo, el mismo artilugio publicitario corre por las redes de Chile y Argentina, e informa que el próximo jueves 6 de agosto se conocerán todos los detalles de la gira latinoamericana del grupo estadounidense. Si bien todavía no existe una fecha confirmada para su arribo a Montevideo, el cronograma de sus actividades previstas y algún que otro rumor difundido por las productoras hacen suponer que su actuación tendrá lugar a mediados de febrero de 2027 en el estadio Centenario.

La banda liderada por el exbaterista de Nirvana Dave Grohl actualmente lleva adelante una numerosa serie de presentaciones de Your Favorite Toy, su duodécimo álbum, lanzado en abril de este año. Después de girar por Europa, en agosto volverá a Norteamérica para cumplir con sus shows en Toronto, Chicago, Cleveland, Washington y Los Ángeles, entre otras ciudades, y en abril se desviará de esa ruta para participar en el festival Rock in Rio, en Brasil.

“Cuando Nirvana terminó, no sabía muy bien qué hacer. Pensaba que si seguía haciendo música todo me iba a recordar a la banda y a Kurt Cobain. Eran tiempos muy oscuros. Así que me alquilé un auto y me fui a recorrer El Anillo de Kerry, en Irlanda. Manejé por lugares hermosos, llenos de paisajes verdes, con ovejitas, lagos y muchos árboles. En ese momento solo quería desaparecer. Hasta que en un momento vi a un chico con una remera de Kurt Cobain y reflexioné: ‘Este es el universo diciéndome que siga adelante con lo mío’”, relató Grohl en el programa The Late Show with Stephen Colbert, sobre el momento en que decidió encarar otro proyecto musical.

Con Foo Fighters el asumido cantante y guitarrista ya lleva más de tres décadas, aunque no exentas de dramas. Durante su último tour, en marzo de 2022, el baterista Taylor Hawking murió en la habitación de su hotel, en Bogotá, horas antes de la presentación del grupo en el festival Estéreo Pícnic.

“La música siempre me ha ayudado a afrontar los momentos más difíciles de mi vida”, dijo Grohl en su charla con Colbert, y reconoció que este regreso de la banda supone “un nuevo comienzo” después de tres años lejos de los escenarios.

Conexión uruguaya

Foo Fighters ya estuvo cuatro veces en Buenos Aires y se aburrió de actuar en Brasil, durante giras que tocaron Latinoamérica, con fechas que también ocuparon Chile y Perú. Cuando la banda llegue al estadio Centenario el próximo verano, será su debut en tierras uruguayas, y también concretará la primera visita de un exintegrante de Nirvana a suelo uruguayo, aunque no será la primera vez que un oriental se cruce con el trío de Seattle.

Durante la grabación del célebre MTV Unplugged in New York, realizada el 18 de noviembre de 1993, un espectador del exclusivo público exclamó “¡Viva Peñarol!” cuando se apagaban los aplausos del tema “Oh me”.

El grito del aficionado aurinegro quedó registrado en la grabación original del concierto y desde entonces forma parte de las leyendas alrededor de la banda.