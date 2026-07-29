Reverberaciones rioplatenses: el festival sonoro Levemente Ondulado

Escucha, libros y música experimental desde el jueves hasta el sábado en distintos locales de Montevideo.

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En una época dominada por un audiovisual indivisible, pero en la que lo visual tiene más peso que el audio, surge una propuesta para centrarnos solamente en la escucha, desdibujada y libre, para trazar surcos propios.

“Escuchar es una forma compleja de conocer y comprender nuestro mundo. En algunas sociedades humanas, la escucha se subestima y se utiliza poco. Como resultado, las personas y las sociedades sufren una serie de impactos negativos, entre los que se incluyen la desconexión psicológica y cultural y la incomprensión, con consecuencias medibles como la pérdida de audición y la destrucción de hábitats naturales”. Así se presenta el World Listening Project, que organiza el evento internacional La Semana de la Escucha en torno al 18 de julio, Día Internacional de la Escucha.

Levemente Ondulado será la versión local y autogestionada de este evento que se desarrollará entre Cordón, Ciudad Vieja y el Prado. El festival autogestionado gira en torno a la exploración y el arte sonoro en distintas modalidades: talleres de escucha y escritura, recitales de noise y ambient y presentaciones de libros.

Busca cartografiar Montevideo por medio del sonido o, más bien, el Río de la Plata, ya que es una colaboración entre artistas y colectivos del underground locales –Tatami Registros, Palacete, Riesgo Prácticas Mutantes, Museo de la Bicicleta– y argentinos; será la ocasión, por ejemplo, para conocer la editorial independiente Dobra Robota, radicada en Buenos Aires y cuyos libros toman la música como punto de partida para entender el mundo.

En particular, presentarán el libro Cartas de la ballena silenciosa, un diálogo entre las artistas Ella Finer y Vibeke Mascini que tuvo como puntapié el registro de un canto infrasónico de una ballena azul hallado en el Museo Británico.

Habrá oportunidad tanto para revisitar a pioneras de la música experimental rioplatense, como la argentina Graciela Paraskevaídisy la uruguaya Renée Pietrafesa, como para acercarse a las investigaciones actuales de Yan Jun, músico y poeta del underground chino que trabaja con grabaciones de campo y la exploración analógica, y quien tendrá una presencia “hologramática” en un conversatorio sobre su pasaje por Montevideo en 2023.

En el espíritu expansivo del festival, también se hará presente la artista Juanita Fernández, que en su proyecto Coro de Especies se propone acceder a sonidos que no podemos percibir naturalmente, a través del registro de señales eléctricas mediante electrocardiogramas y electroencefalogramas.

Naturalmente, habrá recitales (de 90 minutos) el viernes y el sábado, el primero a cargo de Ruido de la Plata y los lutieres tecnológicos Colectivo Basura y el segundo con Sara, Andra y Menor infractor.

Por su parte, Hoski y Victoria Krigun (quienes idearon el festival y le dieron la impronta rioplatense a partir de un encuentro en Buenos Aires) darán un taller de escritura en el que se buscarán distintas formas de traducir y transformar la experiencia sonora.

En medio del invierno, se vienen unos días para salir un ratito de Netflix y sumergirse en la extrañeza, la contemplación y el diálogo entre disciplinas y países.

Programación

Jueves

19.00. Poéticas sonoras. Conversatorio sobre el catálogo de la editorial Dobra Robota, con Gabriela de Mola (Dobra Robota), Victoria Krigun y Juliette Talbotier (Riesgo). Entrada gratuita. En Riesgo Prácticas Mutantes (Maldonado 1792).

20.00. Un sonido propio. Escucha de piezas sonoras de Graciela Paraskevaídis y Renée Pietrafesa. Entrada gratuita. En Riesgo.

Viernes

19.00. Presentación de Cartas de la ballena silenciosa, de Ella Finer y Vibeke Mascini. Con Juanita Fernández, Ramiro Sanchiz y Gabriela de Mola. Entrada gratuita. En Riesgo.

21.30 (No) música para ballenas. Primer recital de noise y ambient, con Ruido de la Plata y Colectivo Basura. Entradas: $ 300. En Palacete (Uruguay 1111).

Sábado

16.00. Des-compuesto. Taller de escucha, experimentación y escritura. Con Hoski y Victoria Krigun. $ 1.000 (reservas por [email protected]). En Museo de la Bicicleta (Millán 4322).

19.00. Marcas Dakou. Cortes y pliegues del paso de Yan Jun por Montevideo. Con Raúl Garrido y Hoski y la presencia hologramática de Luis Bravo y Yan Jun. Entrada gratuita. En Museo de la Bicicleta.

21.00. Reflejos. Segundo recital de noise y ambient. Con Sara, Andra, Menor infractor e instalaciones interactivas de Carlitos Yapor, Caro Lagos y Otros planes audiovisuales. Entrada $ 300. En Museo de la Bicicleta.