“La esencia es la misma”: Dale que va regresa a la televisión por la pantalla de Canal 5

A partir de agosto y con una nueva conducción, el clásico del entretenimento uruguayo ocupará la tarde de los sábados.

“¡Sí, vuelvan, que quiero ir al programa!”, escribió el cantante Marito el Sarna debajo de un posteo de Instagram que mediante una imagen animada preguntaba: “¿Volvemos?”. Por su parte, el artista uruguayo Carlos Malo se sumó a las reacciones con cuatro emoticones de manos festejantes en alto. Más abajo, el actor Darío Sellanes expresó: “Muy buena noticia. Siempre es lindo tener programas que apoyan al artista nacional”, y la televidente Diver Oroná, suplicó y admitió: “Sí, por favor. Me encantaba y se extrañaba”.

A la campaña de expectativa este lunes le siguió la confirmación del regreso de Dale que va (ex Agitando una más), el clásico programa de música en vivo y entretenimientos de los fines de semana que había interrumpido sus emisiones en diciembre de 2024.

Ahora se anunció que partir del 8 de agosto irá todos los sábados de 16.30 a 18.30 por la pantalla de Canal 5.

Sus últimas tres temporadas habían sido en Canal 10. Desde 2009, como una continuación de De igual a igual con Omar Gutiérrez, se había hecho fuerte en los mediodías de Canal 4, con la conducción de Eduardo Colo Gianarelli. En Montecarlo se mantuvo en el aire durante 12 años ininterrumpidos.

“Ya tengo toda la escenografía pronta. Ahora estamos en los ensayos, ajustando los tiros de cámara y cada detalle para que el programa pueda salir como el espectador se lo merece”, adelantó a la diaria Óscar Barreto, cuya empresa, Unpub, volverá a producir el magazine vespertino junto con el canal público.

Entre las novedades de regreso, la principal es la de sus conductores, ante la ausencia de Gianarelli, actual conductor de Canal 10, ocupado en el estreno de la versión uruguaya de Gran Hermano.

El nuevo Dale que va tendrá al frente dos caras conocidas por los seguidores del show: la actriz y comunicadora Analaura Barreto y el comediante Pablo Magno. Además, contará con la incorporación del actor, cantante y bailarín Fabrizio Silvera, una figura destacada de los últimos carnavales por su participación en la murga La Nueva Milonga y en los parodistas Los Muchachos.

“Estoy sumamente feliz por este regreso y porque vamos a estar en Canal 5, que es mi casa”, dijo Barreto a la diaria. La comunicadora, que actualmente conduce El recreo en las mañanas de la televisión pública, señaló que Dale que va les da una oportunidad de difusión a artistas de todas las ramas en un espacio de alcance nacional. Además, dijo que le resulta “muy gratificante” el reencuentro con un programa que le ha dado muchas satisfacciones: “Dale que va ocupa un lugar muy importante en mi corazón. Cada vez que lo hacemos es con mucha dedicación y amor, y confío fervientemente en que vamos a disfrutar de esta nueva etapa”, sostuvo.

Por su parte, el comediante Pablo Magno, con experiencia en el programa, dijo: “Cuando me llamó Óscar le respondí: ‘No me digas nada, contá conmigo, donde sea. Después vemos los detalles’”. Y añadió: “Volver a laburar con gente a la que aprecio mucho y con la productora que me dio la primera oportunidad de salir al aire hace años; es una alegría. Además, en este momento de mi vida, en el que hace tiempo que no estoy al aire en ningún lado, significa retomar esa parte artística de mí que me encanta”.

Para Magno, Dale que va “es un programa diferente a todos”, y remarcó su origen: “No hay que olvidarse del legado de Omar Gutiérrez”, una “figura única de la televisión”. “El programa viene de ahí”, resaltó el humorista.

Fabrizio Silvera, que en carnaval alcanzó su mayor popularidad al interpretar al británico Freddy Mercury y al cordobés Rodrigo en sendas parodias de Los Muchachos, consideró que su incursión en la tevé será “un gran desafío”: “Es un escenario nuevo para mí y lo quiero afrontar con suma responsabilidad y profesionalismo. Espero estar a la altura de un programa como este, con tantos años, tanta historia, por el que pasaron grandes conductores”, aseguró.

En su caso, el vínculo con el programa arrancó como televidente, en su niñez, y más tarde fue uno de los participantes y entrevistados a partir de sus actuaciones en el carnaval. Alguna vez, hace mucho, le había confesado Óscar Barreto: “Quiero que algún día me des una oportunidad”. Ahora que le toca su turno, asegura: “El programa puede haber cambiado de nombres, de conductores, de canal, pero la esencia es la misma”.