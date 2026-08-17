Noche de la Nostalgia con una banda de rock varada en la ruta: la obra Uranio en Montevideo

Es 23 de agosto por la noche y un motorhome atraviesa una ruta nacional desierta. El vehículo traslada a Uranio, una veterana banda de rock que supo estar en la cima. El éxito, sin embargo, hoy en día solo habita en los recuerdos, esos recuerdos que de forma empalagosa y superficial reviven en nuestro país cada 24 de agosto. La camioneta se rompe y el chofer sale en búsqueda de un repuesto para la homocinética. La banda queda esperando, en medio de la nada, y otras memorias empiezan a aflorar. Este es el punto de partida de Uranio, el espectáculo de Imaginateatro que se presenta el próximo fin de semana en el Espacio Vacío.

Uranio reúne algunos tópicos tradicionales del teatro, como la espera, y de las historias sobre bandas de rock, como la convivencia en la ruta durante las giras. Lo particular es que ancla esos tópicos a las coordenadas espacio-temporales específicas de la Noche de la Nostalgia, una jornada sintomáticamente uruguaya.

“En Paysandú, el 24 de agosto hay una movida importante, como en todo el Uruguay”, cuenta Darío Lapaz, director de Uranio. “Ese sello clásico nuestro de festejar el dolor por el pasado perdido. Porque nostalgia es eso: nóstos viene de pasado, de regreso, y algía, de dolor. Es muy uruguaya esa fiesta. Acá tenemos contacto frecuente con los hermanos argentinos, con los entrerrianos sobre todo, y siempre les llama la atención esa fiesta principal del Uruguay. Pero es bien de nuestra idiosincrasia y en la obra jugamos un poco con eso”, agrega.

Imaginateatro, proveniente de Paysandú, es una compañía reconocida en Montevideo; espectáculos como La defensa, El achique, Manduraco, el cabortero y Matrioshka han dado muestra de una gran capacidad para reflexionar, desde el escenario, sobre la identidad y los conflictos que atraviesan a los grupos humanos. En esa línea parece ir este nuevo espectáculo que Lapaz describe como una “especie de road movie pero quieta. Hay una evocación del movimiento, pero la obra transcurre en la más absoluta quietud, en ese tiempo muerto que se genera por un accidente. Y bueno, pasan cosas que suceden en todos los grupos con mucho tiempo de interacción. Y a veces sucede que en momentos como este entran a salir algunas cosas que la cotidianidad de alguna manera entierra”.

La obra tiene origen en un proyecto de banda de rock que tenían Danilo Pandolfo, Federico De Lima y Christian Morencio. Los tres actores y músicos convocaron a Lapaz para que realizara la puesta en escena del grupo, y este les retrucó con la propuesta de hacer una obra de teatro sumando a Laura Galin como mánager de la banda (su personaje se llama “La gringa Pola”).

“Estuvimos trabajando cerca de un año en la construcción de ese universo que tiene muchísimas referencias a la historia del rock, no solo uruguayo, sino regional e internacional. También hay un juego con el club de los 27 y con un episodio que marcó a fuego el pasado de la banda, que tiene un presente un poco nostálgico. Uranio entonces tiene algo de road movie y algo de la espera, porque todo transcurre mientras están esperando la inminente llegada de el Fatiga, que es el chofer y el plomo de la banda, que se fue a buscar un repuesto de una homocinética en el medio de la nada”, cuenta Lapaz.

Un aspecto clave de Uranio es el diseño escenográfico, que propone al público inmiscuirse en el vehículo en el que convive la banda. Para eso, Rocío Matosas propuso que la escenografía emulara el motorhome visto de lateral, pero sin sus “paredes”. Sobre esa estructura, el propio Lapaz incorporó el diseño de iluminación.

“Todo el dispositivo técnico está contenido en la propia escenografía. Generalmente, no usamos nada técnico de la sala a donde vamos, sino que todo está en esa estructura autoportante que emula el motorhome y que es una instalación, prácticamente. Una instalación artística que quedó muy linda y que, si bien nos dificulta un poco el traslado y la adaptación a diferentes espacios, nos parece hermoso montarla en diferentes lugares, tal como la estrenamos en Imagina. Nos hace muy felices circular con esta obra; le tenemos un cariño muy especial. La instalación, la bifrontalidad y la cercanía con el público conforman algo que sin duda no pasa desapercibido para el público”, dice el director.