Día del Patrimonio dedicado a las raíces indígenas: recorridos y recomendaciones

“El derecho a participar en la vida cultural no se limita al acceso a bienes o actividades culturales, comprende también la posibilidad de crear, recrear y transmitir la cultura. No se trata únicamente de una herencia que se recibe, sino de una construcción colectiva que se (re)crea permanentemente”, afirma la antropóloga Ileana Castro en la revista temática del Día del Patrimonio 2026, Raíces indígenas: pasado, presente y futuro, recientemente editada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el marco de este fin de semana y disponible en la web para su descarga gratuita.

El evento, ideado por el arquitecto Luis Livni durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, se lleva adelante desde 1995 y llega este año a su 32ª edición. Desde entonces, el Día del Patrimonio congrega a miles de personas en todo el país, tanto en su carácter de promotoras y organizadoras de actividades como de visitantes a espacios culturales, sitios de la memoria, instituciones educativas, deportivas y científicas, entre muchas otras propuestas.

En esta oportunidad, las tradicionales jornadas impulsadas por el MEC y la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación ofrecen más de 560 actividades en 253 localidades, con entrada libre y gratuita.

Marcel Suárez, profesor de Historia y director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, vive estos días “con gran intensidad”, admite en diálogo con la diaria, y juzga lo que sucederá este fin de semana como “una oportunidad importante para sensibilizar a toda la sociedad, desde las autoridades más encumbradas hasta ciudadanos más modestos, sobre la importancia de poner en valor lo que se considera que son nuestros elementos identitarios”. Además, sin alejarse de la promoción del protocolar Día del Patrimonio, apunta: “El patrimonio cultural no es para tenerlo presente uno o dos días en el año, es para tenerlo presente siempre, desde lo más cotidiano”.

Este año, la propuesta, que busca otra vez la pluralidad y la inclusión de toda la comunidad, tendrá como eje temático las raíces indígenas uruguayas. “Buscamos visibilizar un tema que se venía postergando, en favor de la supervivencia de un legado muy importante”, argumenta Suárez. “No es algo muerto del pasado, sino que está vivo. Hablamos de una herencia cultural de origen americano e indígena, y de otras raíces que forman parte de nuestra identidad colectiva, desde una perspectiva de múltiples miradas”.

Museo Arqueológico Mora en Juan Lacaze. Foto: Ignacio Dotti

Según explica el máximo responsable de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación en el prólogo de la revista temática, en la primera Constitución, de 1830, se concebía la República como una unión de ciudadanos libres, pero “los ciudadanos de entonces eran varones libres, letrados y propietarios de capitales o con profesiones u oficios”, y esas condiciones “dejaban afuera a la enorme mayoría de la población y no admitían como protagonistas activos a quienes no compartieran sus orígenes ni valores culturales”.

Desde entonces, escribe Suárez, “se generó una autopercepción de la sociedad uruguaya relativamente homogénea a partir de un relato hegemónico que se desarrolló en torno al culto de grandes episodios épicos liderados por destacadas figuras del ámbito político y militar, como constructores de una identidad colectiva que nos hacía distintos del resto del continente”. Asimismo, remarca que una de las características de la “pretendida excepcionalidad” uruguaya se basa en la creencia de que la gran mayoría de nuestra población tiene un origen europeo, bajo el fundamento de que “los pueblos originarios se habían extinguido al resistirse, sin éxito, ante el avance del progreso y de un estilo de vida moderno”.

“¿Y qué pasa cuando, a pesar de ese exterminio violento y del proceso de invisibilización de las comunidades indígenas, se cae ese relato, y sabemos que esas raíces siguen estando vivas?”, interroga el profesor, y refiere a lazos sanguíneos, registros familiares, expresiones culturales, documentación histórica e investigaciones de la ciencia que van en contra de la visión dominante.

“Estamos redescubriendo el presente”, afirma Suárez. Habla de “pruebas irrefutables de mestizaje que ya no se pueden ocultar” y aspira a que este fin de semana del Patrimonio, al igual que una serie de artículos académicos publicados en la revista alusiva, aporte a la reflexión colectiva sobre la temática.

“Somos un país mucho más mestizo y diverso de lo que creíamos”, dice el docente, e invita a la población a participar activamente en el Día del Patrimonio.

Actividades en Montevideo recomendadas

» El Museo Nacional de Antropología (Av. de las Instrucciones 948) abrirá sus puertas sábado y domingo de 12.00 a 18.00, con la exposición _América antes de América y la fotogalería Aportes de la antropología al conocimiento de los grupos indígenas.

La propuesta se completa el domingo, con la presentación del proyecto de extensión universitaria La navegación indígena desde la interdisciplinariedad, que ocupará los jardines del museo, con charlas breves sobre el emprendimiento y una demostración interactiva con réplicas de canoas monóxilas en un tanque de acrílico, a cargo de la arqueóloga Elena Saccone. A las 14.00, el grupo de mujeres charrúas y guaraníes Tapari Ukaiuguat realizará un llamado ancestral de las cuatro direcciones, un ritual del mate y una danza circular participativa.

Puntas de proyectiles. Foto: Federico Gutiérrez

» El sábado a las 11.00, en el Campus Luisi Janicki de la Udelar (Alberto Lasplaces 1620), la antropóloga Mónica Sans brindará la conferencia “Entre el etnocidio y la integración: la continuidad indígena invisibilizada”. La investigadora y docente hablará sobre la historia, el legado genético y el reconocimiento de la presencia indígena en Uruguay, además de abordar el etnocidio y genocidio indígena y el lugar de Salsipuedes en el proceso de invisibilización que contribuyó a instalar la idea de un país sin población indígena.

» En el mismo edificio, desde las 10.00 y hasta las 16.00, se podrá visitar la exposición Visibles: presencia de la trama indígena en la sociedad uruguaya, de Rosana Greciet y Nacho Seimanas. La muestra propone visibilizar la continuidad indígena y cuestionar la narrativa de un Uruguay sin pueblos indígenas.

» También el sábado, el edificio sede de la Udelar (18 de Julio 1824) albergará, de 10.00 a 18.00, la Performance de encuentro y ceremonia charrúa, en el marco del concurso Arte y patrimonio en la Udelar. La actividad es organizada por la Asociación Civil y Cultural Consejo de la Nación Charrúa.

» Por su parte, el Archivo General de la Nación (Convención 1474), estará abierto todo el fin de semana de 10.00 a 16.00. El sábado, a las 10.30, el escritor y profesor de Historia Diego Bracco brindará una charla titulada “La cautiva Francisca Elena Correa y una niña charrúa de 4 años”, a partir de documentos conservados en el archivo. A las 14.00, integrantes del Grupo Derecho Indígena de Uruguay e invitados llevarán adelante la charla “Pasado indígena y memoria familiar”, compartirán relatos vinculados a memorias familiares, oralidad, territorios, silencios heredados y transmisión cultural, e incluirán la ejecución de instrumentos musicales.

» En la Casa Montero del Museo Histórico Nacional (25 de Mayo 428), durante ambos días, de 12.00 a 18.00, se podrá recorrer la hemeroteca del museo, con visitas entre las 15.00 y las 16.30. La propuesta permite acercarse al modo en que los pueblos originarios fueron representados en la prensa y en publicaciones históricas.

Marcel Suárez y Carlos Mahía, el 25 de setiembre, durante el lanzamiento oficial del Día del Patrimonio 2026: “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro. Foto: Alessandro Maradei

» En el Museo Nacional de Artes Visuales (Tomás Giribaldi 2283), el sábado y el domingo, de 13.00 a 20.00, se podrá visitar la exposición Borramientos, invenciones y faltantes indígenas en el acervo. La muestra se propone revisar la presencia, ausencia y representación de lo indígena en las colecciones del museo. El domingo, a las 18.30, el museo convoca a acercarse a la intervención performática Hilando Oyendaú, a cargo del grupo Retomada. “Somos un grupo de mujeres que hemos tomado conciencia de nuestra identidad y sentido la necesidad de reconstruir lo colectivo y de visibilizar nuestra existencia. A este proceso identitario lo llamamos retomada: retomamos nuestra identidad de manera colectiva, reconociendo y recuperando las prácticas, los saberes y las historias que tenemos en común”, adelanta el colectivo.

» El Museo de Arte Precolombino e Indígena (25 de Mayo 279) es otra cita obligada para los interesados en la temática central del fin de semana. Durante sábado y domingo la valiosa colección del reservorio histórico referido a las culturas indígenas americanas se podrá visitar de 10.30 a 18.00.

Además, el sábado a las 13.00, 13.30 y 14.00, un grupo de estudiantes de tercer año del Colegio Bilingüe Ciudad Vieja ofrecerá la representación La historia de Tenú, basada en el libro El mundo de los charrúas, de Daniel Vidart. La puesta teatral combina proyección y expresión corporal. El domingo a las 16.00 habrá un conversatorio y una visita guiada sobre máscaras indígenas, a partir de la colección Claudio Rama.

» En el Museo Naval (rambla Charles de Gaulle, esquina Luis Alberto de Herrera), la propuesta Una canoa, muchas historias aborda los saberes y las formas de navegación de los pueblos indígenas de la región a partir de una canoa monóxila perteneciente al acervo de la institución. La exposición podrá visitarse sábado y domingo de 10.00 a 18.00.

» El Banco Central del Uruguay se suma a la agenda con las actividades del Museo Numismático (diagonal Eduardo Fabini 777). Solo durante el sábado, de 10.00 a 18.00, se presentará una selección de piezas numismáticas y obras de arte “que acercan al visitante a diferentes expresiones culturales vinculadas a los pueblos indígenas y a su presencia en la historia del Uruguay”.

» El sábado, a las 14.30, los históricos Estudios Sondor (Río Branco 1530) ofrecerán una actuación en vivo de Carlos Alberto Rodríguez y María Elena Melo en homenaje al cantante y compositor Aníbal Sampayo.

» También el sábado, de 11.00 a 16.00, el Club Atlético Peñarol permitirá recorrer el interior del estadio Campeón del Siglo (camino Mangangá 8448). La visita propone acercarse a uno de los escenarios deportivos más importantes construidos en el país durante las últimas décadas.

» En el Museo y Parque Fernando García (Camino Carrasco esquina Santa Mónica), tanto sábado como domingo, de 10.00 a 19.00, se podrá visitar la exposición Identidades y relatos de una nueva semilla. El parque será además sede del decimotercer encuentro Bike Builder 2026, con una exposición de motos clásicas y retro customizadas.

Durante una jornada del Día del Patrimonio en la plaza Independencia, en Montevideo. Foto: Camilo dos Santos

» La Sociedad Criolla Dr. Elías Regules (Bolivia 2455), durante ambos días, de 11.00 a 18.00, permitirá recorrer el Poblado Criollo, una recreación de un asentamiento de fines del siglo XIX, extendida en una estación de tren, escuela, pulpería y museo, con actuaciones de artistas folclóricos y degustación de gastronomía criolla.

» En el teatro Solís, durante sábado y domingo, de 11.00 a 16.00, habrá recorridos libres por el edificio y se podrá visitar la exposición Xirgu en escena, Lorca en la memoria, integrada por nueve vestidos diseñados por Federico García Lorca para La zapatera prodigiosa, una obra estrenada por Margarita Xirgu en el Teatro Español de Madrid en 1930.