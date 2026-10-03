Encuentro transdisciplinar Cuerpo/Imagen entre Montevideo y Maldonado

Hasta el 6 de octubre en Montevideo y el 7 en Maldonado sigue en marcha Cuerpo/Imagen, un encuentro internacional que explora las fronteras entre las artes en vivo y el lenguaje cinematográfico.

Con la participación de destacados artistas de México, Argentina, España, Alemania y Uruguay, la programación incluye proyecciones, teatro, performance y espacios de reflexión.

Organizado por Magdalena Leite y Aníbal Conde, el encuentro se desarrolla entre Cinemateca, el Centro Cultural de España, la sala Verdi, la Universidad de la República y el espacio independiente Fantástico 1490.

La agenda va desde mesas de diálogo, conversatorios y talleres, como uno de cuerpo y archivo en la Facultad de Artes y el CURE de Maldonado, culminando con la publicación de un libro memoria del encuentro.

Se presentarán piezas que desafían las convenciones espaciales y corporales. Llegarán grupos de renombre, como el colectivo mexicano Lagartijas Tiradas al Sol con su última obra, Centroamérica (el 6 de octubre a las 20.00 en la Verdi), un proyecto de investigación artística sobre ese territorio y la relación que tiene México con su país vecino. Hasta este momento, la compañía teatral había abordado la política usando el teatro para transformar la realidad. Se define como una cuadrilla de artistas que trabaja sobre la escena, hace libros, radio, video y acompaña procesos educativos.

El cineasta Nicolás Pereda figura con Lo demás es ruido, la producción estrenada en la Berlinale 2026, y la artista de culto española Esperanza Collado traerá una película performática al Centro Cultural de España. La grilla audiovisual se alojará en Cinemateca hasta el 4 de octubre, todos los días a las 21.15.