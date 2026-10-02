Grande o pequeño, siempre expansivo: el Fidae llega a su décima edición

Lo grande y lo pequeño: tal es la convocatoria de la edición 2026 del Festival Internacional de Artes Escénicas, que llega a su décima edición e inaugura la frecuencia anual, dado que hasta 2024 se realizaba cada dos años. El lema no solo es una referencia a la obra del dramaturgo alemán Botho Strauss, sino también una descripción de los distintos niveles que deben armonizarse para llevar adelante el evento, según explica en un texto curatorial (disponible en fidae.mec.gub.uy, junto con toda la programación) el gestor Gustavo Zidan, responsable del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) del Ministerio de Educación y Cultura, que lo organiza.

“Yo tenía la idea del acordeón, de abrir un poco un año y cerrar al siguiente, pero, en realidad, en dimensiones finalmente este festival terminó quedando casi igual al anterior”, dice Zidan con respecto a la realización del Fidae en dos años consecutivos, y explica: “Vamos como con 30 y pico de propuestas y una serie de actividades que no son espectáculos directamente pero, para mí, es muy importantes que un festival pueda plantear”.

Además de las escalas, también hay que conjugar el equilibrio entre lo local y lo global. “El año pasado el énfasis estuvo en lo internacional y este año está en lo nacional. Creo que eso lo vamos a sostener; el año que viene volveremos a tener una mirada y una grilla mucho más cargada con propuestas internacionales. De todos modos, lo analizaremos después de que termine este festival y, al comparar con lo que pasó el año pasado, sacaremos conclusiones”, dice el exdirector de la sala Verdi.

Una de las ventajas de la anualidad es la consolidación del festival en el calendario mental del público, los artistas y los medios, y “ni que hablar en la agenda internacional”. “Estamos viendo que las taquillas se están moviendo bastante bien”, agrega Zidan, para corroborar ese interés de los espectadores. “Hay algo de laboratorio en la gestión del festival, porque estamos haciéndolo desde el propio INAE. La estructura principal es el propio equipo y eso lleva también a que nosotros nos vayamos acomodando a que a esta altura del año tenemos un programa fundamental”. La anualización, por ahora, “ha sido positiva por todos lados”: “Nos da la posibilidad de salir a buscar recursos y de plantear acuerdos a largo plazo”, acota Zidan. “A fin de año, cuando hagamos el balance de este festival, seguramente ya estaremos trabajando en el fundraising del próximo. Ya estamos logrando varios acuerdos internacionales”.

Más allá del énfasis en lo local, el Fidae de este año tiene estaciones dedicadas a Chile, España y Francia. “La idea fue nuclear las propuestas de los países en estaciones, que no tienen la dimensión de ‘país invitado’, pero permiten mostrar que no se trata solamente de un proyecto o un espectáculo puntual, sino que estamos llevando adelante varias acciones. Con el gobierno chileno es muy claro; quiero subrayar un acuerdo que empezó con el gobierno de Boric y que se terminó ejecutando con el gobierno de Kast; a pesar de que hubo cambio de partido en el gobierno, esos acuerdos se respetaron y de muy buena manera. De Chile, entonces, tenemos tres propuestas que fueron mediante llamados en los que nosotros tuvimos la posibilidad de participar en la selección de los espectáculos. Es una metodología interesante y agradecemos además a las autoridades de las artes escénicas de Chile, que respetaron ese acuerdo”.

Correo, la obra dirigida por la chilena Paula Aros Gho, “es un espectáculo muy particular porque reivindica el género epistolar y los espectadores participan en la elaboración de cartas que seguramente un año después vayan a llegar a destino, porque es parte del juego teatral que propone la dramaturga”, dice con entusiasmo Zidan. “Habitar la casa tiene un perfil más comunitario y vamos a trabajar con vecinos y vecinas del Cerro en la construcción de esa propuesta en el Florencio Sánchez. Y tenemos Máquina de gloria y olvido , que va entre lo performático, lo circense y la danza, que viene de Valparaíso y trabaja sobre los ascensores, que son muy identitarios de la ciudad”.

De España llega Los que hablan. “Es una de las propuestas que me generan muchas expectativas, porque estamos presentando a un dramaturgo, Pablo Rosal, que tal vez no ha tenido todavía el lugar que tendría que tener en la escena española. Es un espectáculo increíble, con Malena Alterio y Luis Bermejo, dos grandes actores que fueron pareja en la vida real”. Hay, además, una versión de La metamorfosis a cargo del grupo gallego Sarabela Teatro, que llega a través de un acuerdo con el Festival Singular de Narón, al que desde Uruguay se envió Ser humana, de Angie Oña (“le fue notable”, apunta Zidan), que también será parte del Fidae.

“También generamos una coproducción entre el Centro Dramático Gallego y el teatro El Galpón con una versión de La gaviota, de Chéjov. Viene el director Fran Núñez y en la versión participan dos actrices uruguayas y una actriz española, y luego de estrenado el espectáculo, el Galpón se queda con la producción total en cartel y la actriz española es sustituida por una actriz uruguaya”. “En el Centro Cultural de España habrá una propuesta de videoinstalación muy interesante, Genias, que trae el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, con el que tenemos muy buena relación. Son actrices españolas diciendo textos del Siglo de Oro y a ese pack le agregamos cuatro actrices de la Comedia Nacional”. Además, la directora y actriz Cris Marín- Miró, “una de las figuras más prometedoras de la escena española vinculada a los clásicos”, va a dar un taller intensivo llamado Amargos clásicos.

Ballet, que significa el retorno de Roberto Suárez a la dirección, también tiene vínculo con España. “El Fidae participa en la producción del espectáculo, pero además hicimos las gestiones para sumar un coproductor internacional y arreglamos para que el Auditorio de Tenerife, un espacio muy importante en Canarias y en la escena española, aportara recursos. Además, ya han generado una gira y una primera temporada del espectáculo en España en marzo. Realmente, nos salió redondo. Van a ser diez funciones en el festival y después se quedan en temporada en el espacio que tienen en lo que era el viejo teatro Odeón”.

De Francia, habrá varios énfasis en el vínculo de la escena europea y la uruguaya, y sobre todo genera expectativa el estreno de El teatro, de Pascal Rambert, escrito especialmente para el elenco completo de la Comedia Nacional.

Locales

Entre los estrenos nacionales habrá cinco espectáculos creados con la plataforma Nuestra. “Es un programa que empezó en la gestión de Álvaro Ahunchain, que estaba más enfocado a un festival aparte; a nosotros nos pareció bien ponerlo en el ámbito del Fidae porque le da otra proyección”, explica Zidan.

Además de resaltar la llegada de Ay, la miseria nos hará felices , de Gabriel Calderón, al teatro Macció de San José, Zidan destaca el esfuerzo del festival para incorporar a su grilla las obras ganadoras de los premios de la crítica uruguaya en 2025: Edipo en Ezeiza, que obtuvo el Florencio, y _Plantar bandera, que consiguió el Podestá, y explica: “Nos parece importante darles visibilidad a los premios”.