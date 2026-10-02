La Comedia Nacional estrena El teatro, de Pascal Rambert, con todo su elenco en escena

El cierre de la temporada 2026 de la Comedia Nacional será, al mismo tiempo, la inauguración del Fidae, en una nueva edición. El teatro, obra escrita y dirigida por el francés Pascal Rambert, se estrena el 9 de octubre y mantendrá la relación “intensa y positiva” del elenco municipal con el festival, dice el director de la Comedia Nacional, José Miguel Onaindia.

“El Fidae se ha ido imponiendo y se ha mantenido como una política cultural de Estado, y creo que lo fundamental es que pone a Uruguay en el calendario de la escena internacional, permite el intercambio con otros países y, sobre todo, el conocimiento de la escena; no solamente de la escena montevideana, sino en cuanto a que sucede en todo el país. Además de los espectáculos, permite conocer las estructuras, las instituciones públicas, la cantidad de actividad que hay en la escena independiente”, explica.

Onaindia estuvo al frente del festival en tres ediciones. “En esta nueva gestión de Gustavo Zidan, el año pasado la Comedia Nacional participó con Los derechos de la salud y cerramos el festival, y este año vamos a abrir con El teatro. También vamos a estar presentes en Paysandú y San José, con tres espectáculos diferentes. O sea que vamos a recorrer el territorio, que para nosotros es un objetivo central, y a mostrar la paleta de expresión que tiene la Comedia. Además, este año coincide con que el Fidae tiene un foco puesto en Francia y nosotros atendimos en nuestra programación la relación histórica entre la Comedia Nacional y la cultura francófona”.

En ocasiones, la Comedia Nacional pide textos a dramaturgos, pero esta vez ocurrió lo contrario. “Rambert vino en 2024 a dirigir un texto suyo, Finlandia, que ya había tenido estreno en Francia y en España. Vio al elenco completo en El público, que era una producción importante con 17 actores en escena, y antes de irse les propuso a Gabriel Calderón, que era el director, y al Consejo Artístico escribir una pieza especial para la Comedia”, recuerda Onaindia. La obra forma parte de su proyecto Theater Project, que ha desarrollado junto con compañías de otros países, reuniéndolas en torno a una celebración y construyendo una historia original a partir de ese encuentro.

“Cuando asumí la dirección me escribió diciendo que mantenía vigente esa propuesta, entonces decidimos incluirla este año. No es solamente la escritura de un dramaturgo internacional como Rambert, sino que va a reunir la totalidad del elenco de la Comedia, que no suele suceder”, agrega el director de la Comedia, quien además destaca que esta obra será el adiós para Alejandra Wolff después de casi tres décadas. “Cuando Pascal empezó a escribir yo le comenté que se daba ese hecho de la despedida de una actriz con mucha trayectoria y con un gran conocimiento por el público también, como actriz, como cantante y como compositora. Y él tomó esta anécdota, esta situación, y eso va a tener una especial significación dentro de la obra”.