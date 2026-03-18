Retomando un formato que había abandonado hace tiempo, y para el año de su 170 aniversario, la semana pasada el teatro Solís presentó la temporada 2026 de sus tres elencos en simultáneo. Además, Martín Jorge, director del Solís, además de director de la Banda Sinfónica de Montevideo, adelantó que este será su último año en ese rol.

“El teatro Solís es, desde mi perspectiva, la política cultural de más largo aliento que ha tenido Uruguay. Y esa condición no es solamente una consigna, sino que es una responsabilidad que en el teatro asumo y asumimos en forma cotidiana”, dijo Jorge al inicio del evento. Aclaró que el Solís “no busca competir con el teatro comercial ni con las manifestaciones independientes. Su tarea, la tarea de un teatro público, es otra, es cuidar un proyecto artístico, es sostener a los elencos, es ofrecer a la ciudadanía una programación con sentido”.

José Miguel Onaindia, director de la Comedia Nacional, destacó el nombramiento de Jorge al frente del teatro. “Es un signo que esta gestión haya designado a un director del elenco estable como director de teatro. Esto indica cuál va a ser esta programación y esta forma de trabajar, manteniendo nuestras independencias y nuestras autonomías de programación, pero en forma absolutamente coordinada entre todos los elencos, para hacer y poder dar desde este teatro una propuesta cultural superadora de lo que da el medio”.

Onaindia repasó el contenido de las tres franjas en las que la Comedia divide el año, con obras como Antígona o La casa de Bernarda Alba. Otro hecho destacable será el estreno mundial de la obra El teatro, concebida por Pascal Rambert para la Comedia Nacional, que inaugurará el Festival Internacional de Artes Escénicas en octubre.

“La gran fuerza de toda esta programación está en el centro del elenco, que son sus actores y sus actrices. Esa es la gran potencia que tiene la Comedia Nacional”, dijo Onaindia. “Toda esta programación está centrada en que ellos, a través del arte de la interpretación, puedan convertir, conjuntamente con ustedes, al teatro en un lugar de reflexión, de entretenimiento, donde podamos rescatar la ilusión de vivir en un mundo mejor, que no sea una utopía, sino una posible realidad”.

Martín García, director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, destacó las primeras cinco funciones a sala llena de este año. “En los últimos años vimos un crecimiento muy importante del público que acompaña a la Orquesta Filarmónica, especialmente en nuestras actividades aquí en el teatro Solís. Así que es un mérito de la orquesta, de sus músicos, de su equipo y también de nuestros compañeros del teatro, que trabajamos juntos para esto”, dijo.

Además de presentar la programación completa, García recalcó la llegada de “destacados directores y solistas invitados” a lo largo del año, además de la gala por los 170 años del teatro, en la que se celebrarán 100 años de la obra Isla de los ceibos de Eduardo Fabini, además de interpretar la Heroica de Beethoven, con la que nació el sinfonismo nacional en 1897.

Tal como refería Onaindia, Jorge tomó la palabra en dos ocasiones; en la segunda, desde su rol encabezando la Sinfónica, mencionó que repetirá algunas presentaciones que se volvieron clásicas, como el Concierto de la Nostalgia o el Halloween Sinfónico. También adelantó el regreso de la lírica con cuatro títulos que se alejan del “repertorio canónico”. Además, aclaró: “Es el último año que me va a tocar acompañar la dirección titular de la banda”.

El Solís es parte del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Su directora, Débora Quiring, afirmó que “si hay algo que haremos es afianzar el trabajo del teatro Solís, afianzar el trabajo de los elencos, en diálogo con los artistas de esta ciudad, con la proyección nacional e internacional, y todo lo que tiene que ver con la apertura a la comunidad”.

Ellas en la Delmira

Martín Jorge se refirió a Ellas en la Delmira, el ciclo de monólogos que se presentan en el marco del Mes de la Mujer. La Sociedad Uruguaya de Actores había comunicado su “total rechazo a las políticas de selección de espectáculos” en la presente edición del ciclo. “Se cambian las reglas arbitrariamente, siendo su selección de forma discrecional y sin dar posibilidades a todas y cada una de las colegas que podrían haber postulado”, comunicaron.

Jorge aludió de manera indirecta a la denuncia y explicó la forma en que se armó el ciclo, al que definió como “una política pública fundamental de la Intendencia de la Montevideo”, creada cuando Mariana Percovich fue directora de Cultura. “Cuando empezamos a pensar qué hacer en ese ciclo, Mariana nunca había estado, nunca había presentado un texto, nunca había dirigido, nunca había hecho una propuesta”, y eso, dijo Jorge, llevó a que fuera convocada.

“Otra de las grandes ausencias que había en ese ciclo era la de Marianella Morena”, agregó Jorge al justificar su presencia. Para completar el ciclo, se optó por dos obras internacionales “en eso que hablábamos de que el teatro puede brindar aquello que a veces lo comercial o lo independiente no puede brindar”.