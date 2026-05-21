En 2024, el centro de espectáculos Sitio anunció que se instalaría en el Velódromo Municipal, pero no en el lugar donde suelen ofrecerse espectáculos al aire libre, en el extremo sur del predio, sino en medio del óvalo, gracias al montaje de una carpa de gran tamaño que permitiría la realización de shows durante los meses más fríos y lluviosos, con un aforo de 5.000 personas.

Desde entonces, además del Carnaval y los recitales que se ofrecen en el Velódromo en primavera y verano, se realizaron allí decenas de actividades, desde conciertos de rock a fiestas tecno y encuentros de cumbia y salsa. La concurrencia constante y el sonido de gran intensidad generaron, desde los primeros shows, quejas de los vecinos de la zona de Parque Batlle, que vieron alterada su tranquilidad nocturna, especialmente en horas de la madrugada.

Este año, la Intendencia de Montevideo volvió a licitar el uso del espacio público y, entre los cambios en las condiciones de arrendamiento, modificó los horarios en los que se podían desarrollar actividades en el lugar, que pasaron a estar topeados a medianoche los días de semana y a la 1.00 durante los fines de semana. La licitación, así planteada, quedó desierta.

Por su parte, las empresas Piano Piano y Key, que organizaban los eventos de Sitio, anunciaron su relocalización en el parque Roosevelt, en el departamento de Canelones. “Además de su agenda artística y cultural, Sitio continuará desarrollando actividades recreativas y familiares. Un ejemplo cercano es Super Jump, una propuesta innovadora pensada para niñas, niños y adolescentes, que contará con el parque inflable más grande de la región durante las vacaciones de julio”, dice el comunicado de la organización.

Además, antes de las vacaciones de invierno, el 19 de junio habrá una fiesta con el DJ Adam Beyer, adelantaron a la diaria, antes de anunciar la grilla completa de eventos.

Reorientación

Claudio Visillac, director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, dijo a Telenoche que se busca reorientar al Velódromo con una “vocación deportiva, recreativa y cultural”, aunque “sin amputarse la posibilidad de arrendarlo para algunos eventos musicales, que van a ser puntuales”.

En ese sentido, este sábado a las 16.00 habrá una jornada participativa en el mismo Velódromo para recibir ideas sobre nuevas actividades en el lugar.

Además de la recepción de propuestas, difundirán las actividades que ya se vienen desarrollando en el lugar, como clases de ciclismo, atención a personas mayores, acondicionamiento físico y running, clase de tiro con arco y encuentros de grupos scouts.