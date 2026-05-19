Periodistas brasileños participan en la Marcha del Silencio y documentan la vida del fotógrafo Aurelio González

“Independiente de los partidos políticos, ahí van los uruguayos caminando en esta marcha, apoyados por otros miles de personas en su trayecto: es una de las cosas más fantásticas que pueden ocurrir en América Latina y quizás en el mundo”, dice el abogado y activista por los derechos humanos brasileño Jair Krischke en un pasaje del documental Silêncio: una mirada desde el Brasil a la 30ª Marcha del Silencio, dirigido por el camarógrafo Milton Cougo y el cronista Marco Antonio Villalobos, autor del libro Tiranos tremei!: ditadura e resistência popular no Uruguai (1968-1985) (Edipucrs, 2006).

“Ese trabajo nace como un homenaje a la gente y a la lucha de las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos”, cuenta Villalobos a la diaria, nuevamente de visita en Montevideo.

En agosto de 2025, en el marco del Mes Internacional del Detenido Desaparecido, el documental Silêncio se estrenó en Uruguay con una proyección en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, organizada por el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil y con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, la Fundación Vivian Trías, la organización sindical regional Rel UITA y Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

“Hoy somos un grupo de viejos periodistas, casi retirados, que nos manejamos de manera independiente y que nos interesan los derechos humanos”, explica el cronista brasileño sobre la esencia de la línea editorial y la impronta del equipo de periodistas que lo acompaña y con el que participará en la Marcha del Silencio de este miércoles.

En esta ocasión, además, junto con Cougo y el fotógrafo Itamar Aguiar, está siguiendo los pasos del fotógrafo de origen marroquí Aurelio González –en su condición de referente del periodismo latinoamericano y fotógrafo de las páginas de El Popular, cerrado durante la dictadura militar– para la realización de un nuevo trabajo documental.

“Sabemos que su historia ya está muy bien contada, pero nosotros queremos tener nuestra propia versión”, apunta Villalobos, y menciona a propósito los audiovisuales A las 5 en punto (Juan Pedro Charlo, 2004) y Al pie del árbol blanco (Juan Álvarez Neme, 2007). “Nos encanta acompañar a Aurelio en estos días por Montevideo. Para nosotros, además de un referente de nuestro trabajo, es un poema andante”, dice.

Villalobos tiene recuerdos de Uruguay que se remontan a la década de 1970, cuando visitaba frecuentemente el país como periodista. “Creo que llegué aquí por primera vez en 1978, a raíz del secuestro de Flavia Schilling”, dice en referencia a la militante brasileña del MLN-Tupamaros, hija del periodista, escritor y político Paulo Romeu Schilling. “Volví para el plebiscito de 1980 y para una de las primeras Marchas del Silencio.

“En San Pablo hay algo parecido, pero mucho más chico y ni se le compara”, explica sobre la conmemoración uruguaya. “Cuando vine el año pasado fue una emoción muy fuerte”, dice. “Por nuestra labor nosotros estamos acostumbrados a cubrir este tipo de actividades, pero la Marcha del Silencio lo supera todo. Mientras caminaba con toda esa gente, no podía parar de llorar”, admite.

Este viernes 22, Villalobos y su equipo viajarán hasta Rivera para participar en un evento en el Centro Cultural Artigas, en el que proyectarán, entre otros, su documental alusivo a la marcha.