Uruguay está presente en el mercado audiovisual de Cannes y se prepara para la Ventana al Sur

Por estas horas, en paralelo al Festival de Cannes, se está desarrollando una nueva edición del Marché du Film, uno de los mercados cinematográficos más importantes del mundo. La Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) está presente en el evento, en el que bajo la marca “Uruguay audiovisual” ya han concretado acciones tendientes a la creación o solidificación de puentes entre la industria audiovisual de nuestro país y agentes, productores y festivales de otras naciones.

“La delegación que vino de Uruguay está muy activa, todos están contentos”, dijo a la diaria Gisella Previtali, presidenta de ACAU. “Estamos muy bien considerados en la región, y al ser socios de Marché du Film para la próxima Ventana Sur, nunca nos invitaron a tantos lugares”, agregó en referencia al principal mercado audiovisual de América Latina, que llegó a Montevideo por primera vez en 2024.

“Ser anfitriones de Ventana Sur nos pone en el mapa. Nos ven, están atentos a Uruguay, y eso es parte de lo que nos importa”, explicó la gestora. Eso hizo que se sumaran reuniones diplomáticas, protocolares y también acuerdos: “Estuvimos súper activos. Marcio Migliorisi y yo nos dividimos agenda, tratamos de estar en muchos lugares a la vez y logramos algunos acuerdos interesantes”, dijo en referencia al encargado de asuntos internacionales de ACAU.

“Uno de los grandes objetivos que nos planteamos era traccionar fuerte para el Ventana Sur a fin de año. Entonces teníamos que lograr presencia, agentes de venta, delegaciones, concretar qué países vienen. Hicimos dos presentaciones formales y, si bien lo iberoamericano lo tienen mapeado, fue muy interesante conversar con gente de Hong Kong, Polonia, India, que no tenían en su agenda Ventana Sur y ahora lo están considerando”, señala Previtali.

También se está explorando la posibilidad de crear un fondo bilateral de coproducción con Italia y de reflotar un acuerdo similar con Canadá. “Es uno de mis debes. En política internacional fue una de las cosas que dije: mapear con quiénes tenemos acuerdos, qué ha pasado, por qué no se están usando y tratar de que eso se levante. Lo mismo nos pasó con los belgas. Beatriz Flores Silva, en su condición de belga-uruguaya, estuvo muy activa, y les puedo contar que está planeando volver a filmar en Uruguay, lo cual es toda una noticia”, dijo la presidenta de ACAU.

“Lo que más nos gusta es ver uruguayos contentos y gente moviéndose. Tuvimos dos presentaciones de futuros proyectos de películas uruguayas en el Ventana Sur Goes to Cannes e hicimos la presentación del caso de estudio de Un cabo suelto. Lo mostramos como ejemplo de articulación, de para qué sirve participar en Ventana Sur, y no saben la cantidad de gente que fue a escuchar el anuncio de la fecha de Ventana Sur, que es lo más importante que venimos a cerrar y que será del 30 de noviembre al 4 de diciembre en Montevideo”, agregó Previtali.

Batalla naval

La presencia uruguaya en Cannes también incluyó el yate Alhambra, anclado en la riviera francesa, con el equipo del José Ignacio International Film Festival (JIIFF). Ese espacio funcionó como sala de reuniones y sede institucional por cuarto año consecutivo.

“El JIIFF es un festival en el que buscamos que haya una comunidad que viva una experiencia. Si elegimos estar en otros espacios, lo que más buscamos es emular esa experiencia”, explicó a la diaria Pablo Mazzola, socio fundador y programador del festival. “Poder manifestar esa experiencia a través de una experiencia como es el barco, que se convierte en un despliegue muy creativo y muy lúdico, es fundamental para esta propuesta”.

Sobre acuerdos y gestiones, Mazzola dijo que “las vinculaciones con MUBI han permitido precisiones de presencias destacadas, como la de Santiago Fillol, guionista de Sirat. Otra de las gestiones es que las presentaciones del JIFFLab (laboratorio para el desarrollo de ficciones iberoamericanas), con su potencia de visibilidad iberoamericana, termina sumando mayores acompañamientos al momento de definir las alianzas estratégicas que vamos construyendo”.

Con respecto a la relación entre el JIIFF y el Estado uruguayo, Mazzola detalló: “La vinculación que se construye con ACAU en Cannes es en varios planos. Tenemos un vínculo muy positivo, muy importante, de gestión y diplomático, pero al mismo tiempo hay un profundo networking que sucede en el propio Alhambra. Cada año sostenemos esta construcción, lo cual creemos que es muy importante, porque en tanto el festival es una experiencia que sucede en José Ignacio, que esté la ACAU presente para poder sostener una acción como la nuestra es vital. Y esta construcción sucede a lo largo de todo el año”.