Del 24 de enero al 1° de febrero se realizará la 16ª edición de José Ignacio International Film Festival (JIIFF), con la proyección de películas internacionales y estreno de películas uruguayas en tres locaciones: la Bajada de los Pescadores, la Bodega Oceánica José Ignacio y Pavilion VIK. Para esta última, se requiere reserva previa y se exhibirán en dos horarios, mientras que, para las otras dos locaciones, el acceso a las funciones es gratuito desde las 19.00; se recomienda llevar abrigo y reposeras para disfrutar del festival y la puesta del sol.

Para esta edición, los programadores del JIIFF seleccionaron seis películas en competencia y tres fuera de competencia, según indica el sitio web del festival. Además, agrega que, al igual que los años anteriores, la película ganadora de la Competencia Oficial será elegida por los espectadores, que pondrán su voto a través del escaneo del código QR disponible en la pantalla del festival o acercándose al equipo del JIFF a la salida de cada función en Pavilion VIK.

En la Competencia Oficial participarán The Souffleur (Austria-Argentina), dirigida por Gastón Solnicki, con entradas generales agotadas; Woman and Child (Irán-Francia-Alemania), del director Saeed Roustayi, con entradas disponibles para la función de 11.30; Un poeta (Colombia-Alemania-Suecia), dirigida por Simón Mesa Soto, las entradas quedan disponibles a partir de este jueves 22; El agente secreto (Brasil-Francia), de Kleber Mendonça Filho; Urchin (Gran Bretaña-Estados Unidos), dirigida por Harris Dickinson; Un futuro brillante (Uruguay-Argentina-Alemania), de Lucía Garibaldi.

Mientras que, fuera de competencia, serán La única opción (Corea del Sur), dirigida por Park Chan Wook; Amelie y los secretos de la lluvia (Francia-Bélgica), de Mailys Vallade y Liane-Cho Han, y Sirat (España-Francia), de Oliver Laxe. Cabe destacar que el JIIFF contará con la presencia del actor estadounidense Willem Dafoe, protagonista de The Souffleur.

Competencia de cortometrajes y masterclass con Robbie Ryan

El viernes 30, en Pavilion VIK, participarán en el festival los realizadores y productores de los cortometrajes seleccionados –de hasta 20 minutos de duración– para la Competencia de JIIFF 2026, organizada en alianza con Fundación Diciembre, de los benefactores del JIIFF, Sandra Sakai y Ricardo Torres.

La entrada es con reserva previa y la función empieza a las 17.00 con la proyección de siete cortometrajes: Bicho de Diego Acosta y Nicolás Sequeira, Don't damn the sun de Hekla Egils, Cagüeyro de Manu Rosa, Bajamar de Ignacio Giannini, Quedamos así de Elías de Martino, Salida anticipada de Boki, y Lodo de Joseph Specker Nyz.

El premio para la Competencia de Cortometrajes es un viaje al Festival de Cannes 2026, que incluirá la participación en las actividades del Short Film Corner Rendez-vous Industry. Además, como el JIIFF es parte de la lista de los Academy Award Qualifying Festivals, la película ganadora del Premio Diciembre en la Competencia de Cortometrajes 2026 podrá ser considerada de forma directa por la Academia para la categoría cortometraje de animación, documental y ficción. También recibirá el premio de consultoría de distribución de Radiator IP Salen, agente de venta que ha trabajado con más de 200 cortos y películas, que han sido seleccionados y premiados en festivales internacionales.

Ese mismo día, el director de fotografía irlandés Robbie Ryan brindará una masterclass gratuita sobre dirección de fotografía pensada para directores de fotografía y estudiantes de Uruguay y la región, con la moderación de Flora Fernández Marengo, de la compañía de servicio de producción audiovisual Labhouse. Ryan es conocido por su trabajo en películas como Poor things (2023) y The favourite (2018), nominadas al Oscar, y la más reciente Bugonia (2025), protagonizada por la actriz estadounidense Emma Stone.

La charla estará enfocada en su vida, trayectoria, sus proyectos más destacados y su metodología de trabajo, equipamiento y nuevas tecnologías. Además, reflexionará sobre la relación entre el director de fotografía, el productor y el director en torno a “¿cuál es el balance entre presupuesto y deseo estético?”. Los interesados en participar deben completar el formulario online con cupos limitados, y recibirán un mail del JIIFF con la confrimación de hora y lugar.