Joyas recuperadas: comenzó el festival de cine Más allá del olvido

Desde este lunes y hasta el lunes 25 de mayo se lleva a cabo la segunda edición de Más allá del olvido (MADO) Semana del cine recuperado, que organiza Cinemateca Uruguaya junto con el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken y la Filmoteca Buenos Aires. Este ciclo tiene el compromiso de “visibilizar el patrimonio audiovisual que resiste al olvido, no a pesar de sus imperfecciones, sino a través de ellas”. Todas sus funciones son con entrada libre.

Que sea recuperado no significa necesariamente que haya estado perdido. “Es, en realidad, porque si no fuera por los archivos fílmicos no existiría, se habría perdido. Hay casos en los que eso se debió a la tarea de un archivo, de un coleccionista, una voluntad fuerte de conservación de una persona o una institución, para que la película siga existiendo hoy día”, explica a la diaria María José Santacreu, directora de Cinemateca.

“Este es un festival de películas cuya existencia actual depende de esa voluntad de alguien de guardarlas. Sábado disco, sábado pachanga, la película uruguaya que se hizo un poco como Fiebre de sábado a la noche está en 16 milímetros en el archivo, no está digitalizada todavía, pero está conservada y probablemente no existiría más si no hubiera llegado al archivo en un momento y Cinemateca no la hubiera guardado”, agrega Santacreu, sobre esa obra que se podrá ver el sábado a las 21.40.

Algo similar ocurre con Argie (va el martes 19 a las 21.10), de Jorge Blanco. “Es un director uruguayo radicado en Europa y la película se presentó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 1984. Es rarísima, sobre la Guerra de Malvinas, pero un poco satírica, y fue la película que se llevó a la edición argentina del MADO en enero”, explica la directora.

El caso de Argie es paradigmático del espíritu del ciclo: “Es un poco eso: recuperar películas un poco olvidadas y que las podamos volver a ver en un cine, en el marco de un festival que las pone en valor”.

“La primera edición estuvo bárbara, esta me parece que va a estar todavía mejor”, recalca Santacreu. “Cada cosa tiene un interés. La odisea de los Andes (domingo a las 19.45) está guionada por Mario Vargas Llosa. Te empezás a fijar, y realmente hay tesoros ocultos en este cine para recuperar y hacer esta clase de festivales. Más allá del Rio das Mortes (domingo a las 18.00) es una película muy importante de la investigación antropológica uruguaya en el Mato Grosso. En una muestra que tiene relativamente pocas películas, abrís un abanico de temas y de cosas que no se ven desde hace muchísimos años, que realmente está buenísimo para ver, y ojalá tenga la repercusión que merece”.

También destacó las mesas de debate. “Una sobre Contradanza, que es un archivo uruguayo que se está recuperando. Se va a contar esa experiencia que está teniendo lugar con Carolina Besuievsky, que acaba de recibir un reconocimiento muy importante acá en Uruguay”. Esto será el lunes 25 a las 19.00.

Otra mesa, el viernes a las 18.30, tendrá por centro al Archivo General de la Universidad y su experiencia de un escáner nuevo. “Es con Ignacio Seimanas, que ha trabajado en él. Se va a mostrar el escáner y se va a hablar de películas que fueron recuperadas en el archivo con ese escáner”, adelanta Santacreu.

Una tercera mesa en torno al tema de archivos públicos o privados tendrá lugar el sábado a las 18.00. Santacreu afirma que “la discusión se está dando en Latinoamérica y todavía no hay una solución ideal, o al menos no parece haberla. Sobre eso vamos a conversar. De cuando los archivos son públicos y tienen financiación, pero sufren los avatares de la política, como pasó con la Cinemateca Brasileña, o lo que pasó en Argentina con el gobierno de Milei. Ahora Chile, que luchó muchísimo para que su Cinemateca fuera pública, se encuentra con un gobierno que no sabe cuánto va a apoyarla. Y bueno, en Uruguay tenemos una Cinemateca privada; hubo un intento de hacer una Cinemateca pública que fue muy fallido, en 2023. Hay toda una discusión con posiciones que de repente no llegan a un acuerdo de qué modelo garantiza realmente que la preservación pueda estar cubierta con presupuesto, pero con estabilidad, que es lo que necesitan las películas”.

Archívese

Santacreu también se refirió a la actualidad de la institución. “Cinemateca se encuentra en un proceso muy interesante de trabajo con su archivo. Recientemente inauguramos una nueva bóveda para películas con síndrome [de vinagre] y tenemos planes de creación de un laboratorio digital. Será este año, si todo va bien, porque requiere obras, pero estamos trabajando con eso”.

En cuanto a Más allá del olvido, opinó que “el festival lo hacemos con la gente, no solamente con las películas. Es juntarse con las personas que trabajamos con esto, que tenemos problemas comunes y soluciones también comunes. Es un momento de intenso intercambio de experiencias que te permite avanzar en resolver asuntos”, señaló. “Vale mucho la pena conversar con quienes ya han tenido estas experiencias, o quienes de repente no las han tenido, no las han podido aplicar, pero han investigado mucho al respecto”.