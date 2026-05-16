“No es por estar en contra, sino por generar alternativas”, dice Lucho Milocco, uno de los tres integrantes de Pim Pau, sobre la decisión, aparentemente a contramano, de lanzar una serie de podcasts para niñas y niños, cuya primera entrega salió el lunes pasado y que continuará los lunes siguientes, para dar lugar a sucesivas series más adelante. De esta manera sintetizaba el vuelco a una propuesta centrada en la escucha y en la potencia ancestral de la narración.

“Es un año de seguir indagando en formatos y de expandir la búsqueda de nuestro proyecto”, pone en contexto. “El niño ya es un narrador. Paul Ricoeur dice que la vida es una historia en busca de un narrador. Es un poco desde ahí que nosotros elegimos contar y el lugar que le damos a la palabra. Tratamos de poner de manifiesto la capacidad creativa de la voz, desde el nombre, desde una onomatopeya, desde una historia”, sostiene.

La escucha como refugio

Sobre Pim Pau Podcast, Milocco explica que “son historias que van enlazando el universo de Pim Pau, el juego con las palabras, las jitanjáforas”, que están íntimamente vinculadas con la esencia del proyecto, “cuyo nombre es una onomatopeya que uno va cargando de sentido: esa misma búsqueda que aparece en el nombre, en el que Pim Pau plantea un juego desde lo fundante, aparece en los podcasts, igual que en los discos”.

“Van a ser diferentes propuestas de oralidad: cuentos, relatos, leyendas, siempre atravesados por el juego sonoro, pero indagando sobre las historias y esto de poder contar un cuento y ver qué es lo que pasa con eso. Si bien somos un proyecto audiovisual y nacimos de las pantallas y estamos en las redes, también entendemos que hay una sobresaturación de imagen. Poder indagar en algo tan ancestral es una linda manera de invitar a seguir potenciando la imaginación, de alguna manera inspirar a que en las familias se cuenten historias, ver qué les pasa a las infancias con esos cuentos, qué sucede, cuál es la devolución”, agrega Eva Harvez.

“Queremos insistir en que el relato es importante, y para que permanezca tiene que ser hecho y actualizado y resignificado. Es otra manera de habitar el mundo”, sostiene Harvez, y Milocco agrega: “Y de fundarlo también: la palabra funda. Por otro lado, también es otra manera de hacer hablar al cuerpo, porque escuchar es poner el cuerpo desde otro lugar. Parece que no está pasando nada, pero están sucediendo cosas”.

El lunes 11 de mayo quedó disponible en Spotify “La mudanza”, primer capítulo de la serie inaugural, Las aventuras de Tito. Detenerse a escuchar una historia, el antiguo misterio de la radio con su ambientación sonora –está allí el legado de los radioteatros, por ejemplo, que mantenían expectante a su audiencia–, la invitación a imaginar; Pim Pau convoca a la escucha detenida, en calma, a esperar sin prisa el capítulo siguiente. “Cuando pensamos el disco Upa contemplábamos un universo, con los libros contemplábamos otro. Están entrelazados, pero piensan momentos de la crianza, muchos de los cuales tienen que ver con los traslados, algo que también nos ocupa el pensamiento. ¿Cómo se piensan los traslados? ¿Cómo se piensa el viaje en auto? Nos interesa esa relación con algo casi analógico, el radioteatro. De alguna manera, nos gusta ir un poco a contramano: cuando aparecen los discos explosivos, sacamos Upa; cuando aparecen muchas pantallas, sacamos podcast”, explica Milocco.

Y más anuncios

En la breve visita a Montevideo, los Pim Pau, entre otras cosas, estuvieron firmando sus libros en la librería Germina. Porque además de su proyecto musical y escénico llevan adelante una editorial independiente en la que publican libros ilustrados con sus canciones, a los que se sumaron recientemente Luna pandero y Canto de primavera. La estadía de este lado del río fue ocasión también de anunciar los próximos pasos.

El 28 de junio, en el marco de las vacaciones de invierno, volverán a presentarse en el Auditorio Nacional del Sodre, donde el año pasado celebraron su décimo aniversario con la presentación del disco Cumpleaños. Este año vendrán con una propuesta que recorrerá el repertorio de la banda, que incluirá las canciones más pedidas, los clásicos, y seguramente tendrán listo algún tema del próximo disco, que presentarán en la segunda mitad del año, para compartir con su púbico, a modo de adelanto.

“Siempre haciendo hincapié en el cuerpo, en el cuidado sonoro y convocando mediante el humor a toda la familia. Queremos desdibujar esa línea que divide a las personas que están arriba del escenario de las que están en la platea, para que entre todos, en esa interacción, se arme una fiesta compartida”, expresa Harvez. “A diferencia del año pasado, que vinimos a presentar Cumpleaños, el disco, en este caso vamos a hacer un recorrido, con alguna notita de las cosas nuevas; la idea es que estén todos los hits. Queremos celebrar el recorrido que venimos haciendo y también prepararnos para compartir el disco nuevo, que además de canciones de nuestra autoría tiene versiones: siempre fue algo que nos gustó hacer”, complementa Milocco.

El espectáculo de Montevideo abrirá la gira internacional del grupo, que continuará en Perú, México, Colombia, Chile, Brasil y España. Será una oportunidad, además de compartir el nuevo material del disco para ese entonces flamante, ocasión de volver a abrazarse con el público uruguayo. Al respecto, Harvez destaca: “Cada vez que venimos es una oportunidad de reactualizar el vínculo con el público uruguayo, que siempre nos recibe con un montón de cariño. No naturalizamos ese vínculo: seguimos sorprendiéndonos de venir a otro país –aunque sea un país vecino– y que haya tanta calidez, tantas ganas de jugar. Eso se nota, lo agradecemos un montón y cada vez que venimos queremos hacerle honor a ese aguante uruguayo. Es una belleza”.

Pim Pau Podcast. En plataformas.

Alicia en el País de las Maravillas

El musical basado en el clásico de Lewis Carroll, dirigido por Sebastián Silvera Perdomo, fue un éxito de público y crítica en su estreno el año pasado en las vacaciones de invierno: agotó localidades, convocó a más de 20.000 espectadores y resultó premiada en el Florencio al Teatro para Niñas, Niños y Adolescentes en tres categorías, entre ellas, mejor musical, tras ser nominada en 11.

“Una de las tantas maravillas de esta superproducción es la locura... pero no cualquier locura, sino esa que cuestiona los límites de la realidad. ¿Es locura o simplemente otra forma de ver el mundo? Esta puesta fusiona múltiples lenguajes –teatro, música, danza, canto– con un despliegue técnico impresionante. Un equipo creativo de primer nivel diseña efectos especiales, mapping, iluminación, sonidos envolventes, vestuario, utilería y elementos mágicos que no solo adornan, sino que cuentan y potencian la historia. Todo esto nos sumerge en un universo psicodélico y surrealista, logrando un espectáculo inmersivo donde no se trata solo de mirar, sino de estar, sentir y ser parte del País de las Maravillas”, destacaba el director en la previa a su estreno en diálogo con la diaria.

En su regreso en 2026, Alicia en el País de las Maravillas puede verse los sábados y domingos a las 15.00 hasta el 7 de junio en el teatro Stella d’Italia (Mercedes 1805).

Biblioteca reabierta

Buenas noticias para las vecinas y vecinos de la Ciudad Vieja: la biblioteca municipal infantil José H Figueira volvió a abrir sus puertas al público. Ubicada en Camacuá esquina Juan Carlos Gómez, en la plaza España, vuelve a recibir con su acervo y actividades a niñas, niños y adolescentes de 11.00 a 16.45.