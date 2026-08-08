Uranio: el viaje que nunca se detuvo

La propuesta, escrita y dirigida por Darío Lapaz, sitúa al público dentro de un motorhome detenido en medio de la nada. Allí, una banda de rock queda varada mientras viaja hacia el último recital de una gira.

Hay obras que terminan de nacer el día del estreno. Otras, en cambio, comienzan realmente a construirse cuando se encuentran con el público. Uranio, la creación de Imaginateatro, pertenece a esa segunda categoría.

Estrenada en 2023, la obra inicia una nueva gira por San José, Durazno, Montevideo y San Javier tras ser seleccionada por los Fondos Regionales para la Cultura, una oportunidad que permitirá volver a encontrarse con públicos de distintos puntos del país y seguir ampliando el recorrido de una creación nacida en Paysandú.

La propuesta, escrita y dirigida por Darío Lapaz, sitúa al público dentro de un motorhome detenido en medio de la nada. Allí, una banda de rock queda varada mientras viaja hacia el último recital de una gira. La espera rompe el ritmo habitual y obliga a sus integrantes a enfrentarse con aquello que habían aprendido a callar: viejas lealtades, pérdidas, vínculos familiares inconclusos y la incertidumbre sobre el futuro. Todo sucede en una puesta bifrontal en la que la música se interpreta en vivo y la cercanía entre actores y espectadores convierte cada función en una experiencia profundamente íntima.

Pero Uranio no es la misma obra que hace tres años. Después de más de 20 funciones en distintos escenarios del país, sus creadores sienten que el paso del tiempo también transformó la pieza. Algunas referencias se actualizan para mantener la coherencia de la historia, pero los cambios más importantes son otros. “Sentimos que la obra se va resignificando, acompañando el presente de los cuerpos, las vivencias personales de los intérpretes y los cambios en las sensibilidades a nivel social”, explica Lapaz. Cada función, entonces, abre nuevas formas de diálogo con quienes ocupan la platea.

Para el director, el contexto actual también resignifica la experiencia teatral. “Vivimos una época de cambios vertiginosos con relación a los consumos culturales y de ficción. El teatro propone poner el cuerpo, detener la hiperestimulación, suspender la virtualidad por un tiempo y entregarse al contacto presencial”, reflexiona en el diálogo con la diaria. Aunque reconoce que hoy eso resulta cada vez más desafiante, asegura que en cada función perciben un vínculo con el público que no pasa desapercibido.

La reciente selección en los Fondos Regionales para la Cultura representa mucho más que un reconocimiento. Para Imaginateatro, estas políticas culturales permiten extender la vida de las producciones y acercarlas a nuevos territorios.

Desde su estreno, Uranio ya recorrió festivales y salas de Canelones, Rosario, La Paloma, Fray Bentos, Salto y Paysandú. Ahora volverá a ciudades donde hacía tiempo que la compañía no se presentaba, reafirmando una vocación que atraviesa su trabajo: hacer circular el teatro independiente nacido en el litoral y propiciar el encuentro con públicos diversos.

Aunque la historia comenzó a gestarse a partir de un proyecto musical que cambió de rumbo, pronto encontró una identidad propia. La combinación de una instalación escenográfica, la música interpretada en vivo y la cercanía con el público construyen una propuesta escénica singular, en la que cada espectador completa el recorrido desde su propia sensibilidad.

Para el equipo creativo, reponer una obra nunca significa volver a hacer exactamente lo mismo. Escenas, interpretaciones y pequeños detalles continúan modificándose a partir de la experiencia acumulada y del diálogo con los diferentes públicos. “Un estreno no es otra cosa que el comienzo de otra etapa”, sostienen. Con el tiempo la obra madura, encuentra nuevos matices y late con el pulso de quienes la interpretan.

Quizás por eso, cuando se les pregunta qué les gustaría que el público recuerde dentro de algunos años, la respuesta no apunta a una escena específica ni a una reflexión cerrada. Lo importante, dicen, sería que permanezca la sensación de haber asistido a una experiencia capaz de despertar preguntas y de no dejar indiferente a quien la presencia.

Un fin de semana para encontrarse con el teatro y la música

El Centro Cultural Imagina ofrecerá tres propuestas para disfrutar durante este fin de semana.

El sábado 8 de agosto a las 21.00, Uranio volverá a presentarse en Paysandú en la antesala de la gira nacional que llevará la obra por San José, Durazno, Montevideo y San Javier.

El domingo 9 de agosto a las 16.00 regresará Sacapunta & Compás, el espectáculo familiar que tuvo una excelente recepción durante las vacaciones de invierno.

Y ese mismo domingo, a las 20.00, Ruth Vaucher & Tin Gardil presentarán Cantan Sampayo, un concierto que busca homenajear al cantautor sanducero por el centenario de su nacimiento.

Tres propuestas diferentes, un mismo escenario y una invitación a disfrutar de la creación artística sanducera: una noche de teatro para conmover, una tarde para compartir en familia y un concierto para celebrar el legado de Aníbal Sampayo.