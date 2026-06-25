Sacapunta y compás: color, movimiento y una mirada diferente sobre la escuela

El espectáculo invita a mirar el universo escolar desde una perspectiva poco habitual: la del movimiento.

Con funciones el sábado 27 y el domingo 28 de junio en la sala Imagina (Florida 979), Sacapunta y compás vuelve a encontrarse con el público a través de una nueva versión de este espectáculo de teatro-danza con música en vivo, pensado para disfrutar en familia.

Para conocer más detalles sobre la propuesta, la diaria conversó con su director, el dramaturgo Darío Lapaz, quien compartió algunas de las ideas que dieron origen a la obra.

Según relata Lapaz, uno de los primeros disparadores creativos fue una conocida conferencia del educador británico Ken Robinson, en la que reflexiona sobre cómo los sistemas educativos suelen limitar la creatividad y el movimiento de los cuerpos.

A partir de esas inquietudes el equipo comenzó a explorar preguntas vinculadas al aprendizaje, la imaginación y la relación entre el cuerpo y el pensamiento.

La acción transcurre en un escenario reconocible para todas las generaciones: la escuela, los recreos, los timbres, las clases, los actos y las pequeñas rutinas cotidianas se transforman aquí en música, danza y juego escénico.

En el centro de la historia aparece Matilde, una niña que no puede dejar de moverse. Su personaje surge de una pregunta tan sencilla como profunda: ¿cómo permanecer quietos en un universo que está en constante movimiento?

La obra propone una experiencia en la que el cuerpo se convierte en protagonista y el movimiento es entendido como una forma de percibir, aprender y crear.

Uno de los aspectos más atractivos de Sacapunta y compás es la integración natural de distintos lenguajes artísticos. La música original fue creada en diálogo permanente con las escenas y las coreografías, generando un espectáculo dinámico que se transforma constantemente.

Lapaz señala que se trata de una obra que “juega todo el tiempo y se mueve todo el tiempo”.

Aunque está especialmente pensada para las infancias, la propuesta busca reunir a toda la familia. Las personas adultas encontrarán múltiples referencias a su propia experiencia escolar, mientras que niñas y niños podrán identificarse con situaciones, emociones y preguntas que siguen vigentes en la actualidad.

Esta puesta no es exactamente un reestreno, sino una nueva versión de una obra presentada originalmente hace 11 años. Mantiene parte de su elenco fundador y suma nuevas intérpretes y artistas que aportan otras sensibilidades y miradas, enriqueciendo la experiencia original.

Si hubiera que resumir la esencia de Sacapunta y compás en una imagen, Lapaz no duda: color y movimiento.

Ficha artística

Bailarinas-actrices: Laura Galin, Melina Taruselli y Lucero Ferreira. Músicos-actores: Matías Hernández (guitarra) y Federico de Lima (percusión). Dramaturgia y dirección: Darío Lapaz. Dirección y composición musical: Matías Hernández. Diseño de arte: Reina Heels.