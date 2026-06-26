Encanto al alma presenta En busca del dragón azul este 1º de julio en Paysandú

Encanto al Alma recorrerá distintos escenarios de Uruguay presentando En busca del dragón azul el próximo miércoles 1º de julio en el teatro Florencio Sánchez a las 16.00.

La historia invita al público a sumarse a una gran misión para ayudar a sanar la Tierra. A través de un viaje lleno de aventuras, canciones y encuentros inesperados, niñas, niños y adultos acompañarán la búsqueda del misterioso dragón azul, descubriendo en el camino el valor de la cooperación, la escucha, la paciencia y la construcción de una cultura de paz.

Con una propuesta especialmente creada para las infancias, En busca del Dragón Azul reúne algunos de los personajes más queridos del universo de Encanto al Alma, entre ellos la Sirena Serena, el Gigante y el Hada Kurulairú, en una experiencia donde el público participa activamente a través del juego, el movimiento y el canto.

La puesta cuenta con dirección escénica de Richard Riveiro y diseño de escenografía, vestuario y personajes de Azul Borenstein. Como es característico en la trayectoria del grupo, la música en vivo ocupa un lugar central, integrando canciones originales y ritmos vinculados a la identidad cultural del Uruguay y la región.

Fundado en 2005, Encanto al Alma es un grupo uruguayo de música para las infancias y las familias que ha recorrido escenarios de todo el país y también se ha presentado en Argentina, Chile, México y Cuba. A lo largo de estos años ha editado cinco discos infantiles, publicado libros y cancioneros, y recibido reconocimientos como los Premios Florencio y el Premio Graffiti al Mejor álbum infantil.

Las canciones de Encanto al Alma abordan temas como la amistad, el cuidado de la naturaleza, la empatía, la diversidad y el valor de los vínculos humanos, construyendo una propuesta artística que busca nutrir, inspirar y generar experiencias significativas para niñas, niños y adultos.

La banda está integrada por Leticia Passeggi (voz y dirección general), Agustín Alén (guitarras y coros), Virginia Pereyra (guitarra, ukelele y coros), Daniel Rulo Bentancur (percusión y voz) y Domingo Suárez (acordeón y bajo).

Las entradas se pueden adquirir a través de Tickantel.

Equipo artístico Encanto al Alma

Leticia Passeggi: dirección general, voz y composición

Agustín Alén: guitarra, bajo y voz

Daniel Bentancur: batería, percusión y voz

Virginia Pereyra: guitarra, ukelele, flauta y voz

Domingo Suárez: acordeón y bajo

Equipo creativo y técnico

Richard Riveiro: dirección escénica

Azul Borenstein: diseño de vestuario, escenografía y títeres

Martín Vidal y Bruno Dal Monte: sonido

Javier Serpa: iluminación

Realización de Títeres: Antonela Chamorros de Títeres Amarirú

Realización de Vestuario: Natalia Castelo

Realización de escenografía: Matías Vizcaino

Diseño gráfico: Carolina Fernández del Buono

Fotos y video: Gabriel Arambillete y Yamila Cuendes

Equipo de producción: Yoselin Crosa, Bruno Dal Monte y Candela Rava

Logística y transporte: Federico Giménez.