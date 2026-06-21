A cien años de su nacimiento, Aníbal Sampayo vuelve a pedir su lugar: el valor de un nombre frente al río

El centenario del mayor referente del canto litoraleño reabre un debate sobre la identidad cultural de Paysandú y la necesidad de que el muelle que lo homenajea sea reconocido plenamente como “Muelle Aníbal Sampayo”.

El 6 de agosto se cumplirán 100 años del nacimiento de Aníbal Sampayo, una de las figuras culturales más importantes que ha dado Paysandú y uno de los artistas que mejor supieron transformar el paisaje del río Uruguay, su gente y sus oficios en patrimonio musical del país.

Poeta, compositor, investigador y escritor, Sampayo trascendió el folclore para convertirse en una voz capaz de construir una identidad. Su obra no se limitó a describir el litoral: lo interpretó y lo convirtió en un lenguaje propio.

Canciones como “Río de los pájaros” forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones y siguen siendo referencia obligada para músicos y estudiosos de la cultura popular uruguaya. Su vida estuvo marcada por el compromiso social, la cárcel y el exilio en Suecia durante la dictadura, pero ni la distancia logró apartarlo de su principal inspiración, el río que continuó siendo el eje de una obra que habla de pescadores, islas, montes y de una forma de vivir profundamente ligada al paisaje litoraleño.

En este año de celebraciones vuelve a cobrar fuerza una propuesta que parece sencilla pero que encierra un profundo significado simbólico: el muelle que lleva su nombre debería identificarse plenamente como “Muelle Aníbal Sampayo” y no únicamente con las siglas “MAS”, tal como figura actualmente.

La idea de bautizar ese espacio surgió durante la administración del exintendente Guillermo Caraballo y respondía a una lógica natural: pocos lugares representan mejor el universo creativo del Cacique que ese punto de encuentro entre el río, los pescadores y la ciudad.

la diaria consultó a Caraballo, quien recordó que fue idea del arquitecto Sergio Babic colocar las letras. Agregó que el muelle estaba en órbita de jurisdicción nacional en aquel momento –Dirección Nacional de Hidrografía–, que lo cedió en comodato a la Intendencia de Paysandú. La comuna financió un proyecto para acondicionar el muelle a través de fondos de la Comisión Técnica de Salto Grande.

Sin embargo, aquella buena idea de señalización actual termina ocultando el verdadero homenaje. Quienes conocen la historia de Paysandú pueden asociar las iniciales con el artista, pero para los visitantes no existe ninguna referencia que permita identificar a quién se recuerda ni comprender la importancia cultural del sitio.

Sobre este punto, el músico y periodista cultural José María Brunini planteó, en declaraciones a la diaria, que no existe razón para mantener una identificación incompleta. Consideró que corregir la cartelería para que se lea claramente “Muelle Aníbal Sampayo” sería una acción de bajo costo y de enorme valor patrimonial, especialmente en el año del centenario del nacimiento del músico.

Brunini también recordó que el cancionero con códigos QR que complementaba el paseo ya no está disponible, por lo que recuperar una referencia visible y explícita contribuiría a fortalecer el vínculo entre el espacio público y la obra del compositor.

Más que un cambio de pintura, la propuesta representa una forma de reafirmar la identidad de una ciudad que encuentra en Sampayo uno de sus mayores símbolos culturales.