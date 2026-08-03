Veinte años detrás de un legado: Schubert Flores presenta la investigación más completa sobre Aníbal Sampayo

La presentación del libro será este lunes a las 18.30 en el Aula Magna de la Universidad de la República.

Después de 20 años de trabajo, búsqueda y reconstrucción histórica, Schubert Flores presentará en Paysandú el libro Aníbal Sampayo, poeta del río de los pájaros pintados: inventario de vida y obra, una investigación que reúne cerca de 1.500 páginas dedicadas a uno de los artistas más importantes del litoral uruguayo.

La presentación será este lunes a las 18.30, en el Aula Magna de la Universidad de la República, y marca el inicio de las actividades conmemorativas por el centenario del nacimiento de Aníbal Sampayo.

En diálogo con la diaria, Flores recordó que este proyecto había comenzado mucho antes de que el libro existiera. La idea nació hace dos décadas, luego del homenaje por los 80 años de Sampayo realizado en el teatro Florencio Sánchez. A partir de aquel momento entendió que una figura de semejante dimensión artística necesitaba una investigación capaz de abarcar toda la amplitud de su legado.

“Abordar a Aníbal Sampayo significa ir de sorpresa en sorpresa”, resume el investigador. Y esa sensación fue la que lo acompañó durante años de trabajo, revisando archivos, documentos y testimonios que fueron revelando nuevas facetas de un creador que trasciende ampliamente las canciones por las que es más conocido.

Si bien obras como “Río de los pájaros” o “Ky chororó” forman parte del patrimonio musical del litoral, Flores sostiene que una de las dimensiones menos valoradas de Sampayo es la de poeta. En sus letras aparecen imágenes de una belleza excepcional: garzas convertidas en “pañuelos con sed de cielos”, el río Uruguay como un “pintor de nubes” o cielos que viajan acompañando el paisaje litoraleño. Una manera de escribir que, para el autor, confirma la estatura literaria de Sampayo.

La investigación reconstruye todas las etapas de su vida artística: desde los años de formación y aprendizaje, pasando por la consagración, hasta la prisión, el exilio y el regreso al país. Pero también busca mostrar al hombre detrás del artista: el investigador del folclore, el militante, el amigo, el humorista y el observador incansable de la cultura popular.

Para lograrlo fue necesario recorrer bibliotecas, hemerotecas y archivos de Uruguay, Argentina y Paraguay, además de trabajar durante años con el archivo personal de Aníbal Sampayo, legado por Estela Quinteros. A ese enorme trabajo documental se sumaron los recuerdos de familiares, músicos, amigos y personas que compartieron distintos momentos de su vida.

Flores reconoce que es imposible escribir una obra “definitiva” sobre un creador de la dimensión de Sampayo. Siempre aparecerán nuevos documentos, nuevas historias y nuevas miradas. Sin embargo, entiende que este trabajo constituye hasta el momento, la investigación más completa y rigurosa realizada sobre su vida y su producción artística.

En el año en que se cumplen 100 años del nacimiento de Aníbal Sampayo, el autor espera que esta publicación también despierte la curiosidad de nuevas generaciones. Escuchar su música, leer sus poemas y descubrir la profundidad de su pensamiento es, para Flores, una forma de mantener vivo un legado, que sigue definiendo la identidad cultural del litoral.

La presentación del libro será una oportunidad para conocer de primera mano el proceso detrás de esta investigación y acercarse, desde una nueva perspectiva, a la vida y la obra de uno de los grandes referentes de la cultura uruguaya. La cita es este lunes a las 19.30, en el Aula Magna de la Universidad de la República, en una actividad abierta al público que inaugura la programación del centenario de Aníbal Sampayo en Paysandú.