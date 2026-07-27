Formar guionistas para series en Uruguay: Netflix, ACAU, K&S Films y CAF lanzan un programa gratuito

Entre setiembre y noviembre de este año se desarrollará la fase piloto de un programa gratuito para la formación de guionistas de series de televisión. Bautizado Temporada Cero, busca acompañar a quienes quieren especializarse en este tipo de narrativa, así como descubrir a talentos que todavía no tienen un proyecto propio.

La iniciativa es de K&S Films, productora que estuvo detrás de series como El Eternauta y El futuro es nuestro, con el apoyo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), Netflix y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

“K&S es una productora con base en Argentina y oficinas en España y México. El año pasado inició operaciones acá en Uruguay y tenía muchas ganas de echar raíces rápidamente, porque llegó para quedarse”, cuenta a la diaria la directora de K&S Films Uruguay, Mariana Secco.

“Una de las cosas que veníamos conversando es qué podemos empezar a aportar nosotros con los contactos, el talento que conocemos y las posibilidades que tiene una productora de este porte. Dijimos de hacer una alianza y así salió con ACAU, Netflix y CAF. Que está buenísimo porque es la primera vez que se juntan en Uruguay una empresa privada, política pública, una plataforma global y un organismo multilateral, para formar guionistas”, destaca Secco.

Temporada Cero ofrece 20 cupos, todos ellos gratuitos. De esos, habrá diez seleccionados que no necesariamente tengan experiencia en la escritura de series y otros diez que ya cuenten con un proyecto o una idea; estos últimos contarán con tutorías además de las clases.

La directora de K&S Films Uruguay cree que en Uruguay hay condiciones para que los recursos dedicados a la escritura se vuelquen a la producción de guiones:. “La escritura en el audiovisual es el único eslabón que no necesita cámaras, estudios de rodaje. En Uruguay ya existe una cantera de talento: es uno de los países que más libros publica per cápita. Lo que falta es trabajar más el puente hacia el formato serial. Seguir formando guionistas para que trabajen con proyectos propios o los contraten para un writers’ room de una serie que puede llegar a estar en cualquier parte del mundo”.

“El mercado de series hoy está muy centralizado en las plataformas globales, con poco apoyo para proyectos independientes, fruto de una multicausalidad”, reflexiona Secco. “Las series, en principio, las podés vender solamente a plataformas, entonces es natural que el financiamiento también venga de las plataformas. Porque si tú producís una serie, es muy difícil que encuentres alguna ventana de explotación que no sea en las plataformas, con lo cual es una obviedad que estén involucradas en el financiamiento”. El mercado está en alza, pero es mucho más competitivo. “Para entrar a competir, necesitamos pulir el oficio”, dice.

Secco define el proceso de selección como “muy difícil” porque al tercer día de convocatoria ya habían superado el centenar de personas interesadas. “Empezás a leer las propuestas y hay cosas muy, muy interesantes. En este trabajo que estamos haciendo, de tratar de llegar a los puntos más recónditos del país, son tan variopintos los proyectos, las historias de vida personales de cada uno, qué es lo que los mueve, qué es lo que los motiva, que es increíble. Y me parece que en esa heterogeneidad, en esa diversidad, va a estar la riqueza. Porque unos se escuchan a otros, no es sólo un ir y vuelta docente-clase. Todos participan, hay ejercicios prácticos, entonces va a pasar de todo, van a ser unos momentos muy enriquecedores”.

“No hay una fórmula única, por eso la mitad de los cupos son sin proyecto previo y la otra mitad con un proyecto o una idea que tengas. No es barrera tener o no experiencia, porque escribir series es diferente al cine. Tenés los arcos de varias temporadas, la dosificación de la información, tenés un montón de cosas que uno tiene que aprender”, agrega Secco.

Aclara que no es necesario llegar con experiencia. “Tienen que tener ganas de ver series, tienen que tener un background de series y entender un poco las cosas, porque uno tiene que saber de lo que estamos hablando. Si no mirás series, evidentemente no te interesan mucho las series, y no sé con cuántas ganas vas a estar de aprender nuevos conocimientos de escritura de series”.

La convocatoria está abierta a uruguayos o extranjeros con al menos cinco años de residencia legal, mayores de 18 años. Serán dos instancias presenciales en Montevideo y siete instancias online, y para las presenciales está previsto pagar los gastos a quienes lleguen desde el interior del país. En los requerimientos se exige el currículum y una carta de motivación, de una carilla como máximo, además de un documento de presentación del proyecto en caso de tenerlo.

Secco enfatiza que esto es solo el comienzo. “Entre las cuatro patas de esta alianza hay acuerdos y recursos canalizados de cada uno, aportando cosas que nos sirven a todos. Y ahí tenemos este programa gratuito que empezamos con un piloto. Dijimos de hacer un piloto corto para ver cómo funciona, para ir ajustando, y la idea es volver el año que viene con programas anuales”.