The Paper: volvió el universo de The Office y ahora el papel es de un periódico

Entre 2005 y 2013 se estrenaron más de 200 episodios de una serie que, en formato de falso documental, seguía las andanzas de los trabajadores de una empresa vendedora de papel. Basada en una serie inglesa protagonizada por el rey de los listillos, la estadounidense carreteó un poquito pero logró conquistar a su audiencia gracias a las interacciones de su elenco, en especial del actor que interpretaba al director regional de la sucursal de Dunder Mifflin en la ciudad de Scranton. De hecho, cuando Steve Carell dejó The Office ya nada volvió a ser lo mismo.

Pasaron los años, y el officeverso desarrolló adaptaciones en Chile, México, Francia, Alemania y varios países más. En algunos casos, los personajes de la oficina vendían papel, pero no en todos. El año pasado, más de una década después del final de la serie original, en Estados Unidos se estrenó el primer spin-off oficial de su versión. No hay que olvidar que The Office es tan popular que por estas latitudes llegó a estar disponible en los catálogos de media docena de plataformas de streaming al mismo tiempo.

The Paper, en HBO Max, hace un pequeño juego para vincular aquella empresa vendedora de papel con este periódico en decadencia situado en Toledo, Ohio. No será el único guiño, pero créanme que podrían haber abusado de la chapa de la serie anterior, pero en lugar de eso buscan su autonomía. Excepto por Óscar Martínez. Pobre Óscar.

El Toledo Truth Teller no atraviesa su mejor momento. Los lectores en formato impreso han mermado y la edición actual no es más que un panfleto repleto de publicities y listículos. Se me hiela la sangre. Con el objetivo de devolverle el estatus que quizás nunca tuvo, llega un nuevo editor en jefe, Ned (Domhnall Gleeson), lo que despierta la ira de la antigua directora de facto, Esmeralda (Sabrina Impacciatore). En la oficina también encontramos a la diseñadora Mare (Chelsea Frei), a un montón de millennials intercambiables, y a Óscar, que después de haber sido filmado durante nueve años en Scranton creyó haber zafado de los documentales para siempre. Lástima que la letra chica lo condena a ser parte de esta nueva entrega.

Lo más destacable de The Paper es que banca las comparaciones. No hay forma de que supere el humor de The Office (el de Carell), por eso tampoco lo intenta. De hecho, al segundo episodio ya tiene bien clara su identidad, algo que a la serie madre le costó un poco más. Más allá de las tramas y el desarrollo de los personajes, además del necesario “¿Lo harán o no lo harán?”, tendremos el arco de temporada del pequeño periódico que intenta levantar cabeza en un mundo de unos y ceros. Sobre todo, ceros.

No tengo dudas de que se trata de una deformación profesional, pero me resultó muy interesante el seguimiento a un medio que hace fuerzas por recuperar su vocación periodística, como en otro momento me hubiera emocionado una serie que siguiera a los empleados de una fotomecánica digital.

Quizás The Paper se hubiera beneficiado de más de diez episodios, aunque la serie madre comenzó solamente con media docena. Quizás para la segunda tanda, que llegará en setiembre, los tres millennials tengan personalidades un poco más distintivas y Esmeralda deje de ser un estereotipo del personaje que habla mal en inglés, porque el timing de su humor se ve amenazado todo el tiempo por la velocidad de los parlamentos de Impacciatore, que en la temporada siciliana de The White Lotus ya había cumplido un papel destacado.

Este es un título que debería satisfacer a los fanáticos de The Office, siempre y cuando mantengan expectativas moderadas. El humor está, más en lo que le sucede al elenco que en el chiste puntual, pero está.