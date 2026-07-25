Carmen Pi y Gonzalo Franco juntos y con versiones flamencas de canciones populares

En verano, en La Corniche de Punta Colorada, la cantante, pianista y compositora Carmen Pi se reunió con el guitarrista Gonzalo Franco y dieron vida a un espectáculo con canciones hispanoamericanas a las que les pasaron un barniz de flamenco. Este sábado, en Sociedad Urbana Villa Dolores, el dúo presenta ese espectáculo por primera vez en Montevideo.

La cantante comenta que la idea es hacer una fusión de canciones pasadas por el tamiz del flamenco, aunque no sean estrictamente canciones de ese palo, porque buena parte de las que integran el repertorio son del Río de la Plata. Pi dice que el espectáculo surgió naturalmente, por el interés de tocar. “A mí me gusta mucho el género, el flamenco me parece súper misterioso, atrapante y complejo. Y me gusta mucho lo que hace Gonzalo, a quien había visto en varias oportunidades. Entonces, surgió ese interés mutuo y genuino por juntarnos a inventar algo”, dice la cantante.

Franco, guitarra en mano, y Pi, con su voz y su piano, fueron llevando las canciones para el lenguaje flamenco. La cantante subraya que le parecía desafiante, porque no es su campo, pero le llamaba mucho la atención y le daba curiosidad. “Siempre me dan ganas de salir de la zona de confort y probar otras cosas”, acota. Además, remarca que el flamenco es un género que no solo es complejo en lo armónico, rítmico y melódico”, sino particularmente en el canto, porque “requiere una quebradura, una hondura y una técnica” especial, “ese tipo de cosas que no se aprenden en una escuela”.

“Trato de acercarme, pero lo hago como me sale, como lo siento. No intento copiar ni apropiarme de algo que no me pertenece, porque obviamente lo hago con muchísimo respeto, desde el amor a la música, entendiendo que la música del mundo nos seduce, nos atrapa y nos atraviesa”, subraya Pi.

Entre las versiones vernáculas que vuelcan al flamenco está la de “Aquello”, de Jaime Roos, del disco homónimo de 1981, que tiene a El Sabalero (José Carbajal) como vocalista principal. La canción original es una milonga con brisas tangueras, y la cantante resalta que camina muy bien llevarla para ese estilo español porque “el tango y el flamenco se llevan muy bien”. El repertorio también estará integrado por dos temas de Nicolás Ibarburu y por una versión del clásico del folclore argentino “Alfonsina y el mar”, una zamba de 1969 compuesta por Félix Luna y Ariel Ramírez en homenaje a Alfonsina Storni, que fue grabada por un variopinto grupo de artistas, desde Mereces Sosa hasta Andrés Calamaro. También habrá versiones de Ketama, Alejandro Sanz y Rosalía.

En esto de llevar canciones hacia el flamenco hay algo lúdico, y la cantante subraya que lo ha hecho desde siempre. Por ejemplo, en su primer disco como solista, Puntos cardinales (2010), fue para el lado del cuarteto de jazz, porque en ese momento le gustaba hacer versiones en ese estilo. En su segundo álbum, Jardín carmín (2014), ya hay canciones propias, y su tercer disco, De espinas y flores (2019), grabado en vivo, tiene fusión con música barroca. Además, en Coralinas –otro de sus proyectos– arregla las canciones y muchas las lleva para otros lados.

“Me divierte muchísimo eso: sentarme en el piano a llevar las canciones para otro sitio, que es algo que hago desde niña. Entonces, poder seguir haciéndolo es seguir conectada con ese amor primigenio. Si una canción es un candombe, la voy a llevar a una cosa más jazzera o, por el contrario, a algo más folclórico. En este caso, junto con Gonza, llevarla para un lado más flamenco”, subraya.

Por último, la cantante comenta que este espectáculo, que nació hace poquito, seguirá rodando, porque se divierten arriba del escenario. Destaca que los que trabajan en la música necesitan siempre volver a sentir “ese aire” de diversión.