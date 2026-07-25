Más recitales en Montevideo: El Alemán, Mandrake, Triple Nelson, Miguel Ángel Cufos y Volvieron las Carteras

El Alemán en el Sodre

Gerardo Dorado, mejor conocido como El Alemán, presentará sus nuevas canciones, del EP Yo quién sería, este domingo a las 21.00 en el Auditorio del Sodre. Las entradas se consiguen por Tickantel, van desde $ 700 a $ 2.500 y hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Miguel Ángel Cufos

El músico tropical, integrante de Karibe con K, se presentará este sábado a las 21.00 en el Auditorio Nelly Goitiño, con un repertorio lleno de éxitos. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 650 a $ 900.

Mandrake Wolf y Nacho Iturria

Ambos músicos tocarán este sábado a las 20.30 en Fundación Iturria (Horacio Acosta y Lara y General French), con un show acústico e interactivo. “El espectáculo repasa su discografía clásica e introduce novedades y nuevas versiones, intercalando canciones con las anécdotas de su extensa trayectoria compartida. Un formato íntimo y dinámico”, según se anuncia. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 550.

La Triple Nelson en Paysandú

La banda liderada por Christian Cary sigue de gira, presentando su último disco, De amor, de locura y de guerra (2025), más los clásicos de todas las horas. Este sábado a las 20.30 será el turno de Espacio Gobbi, en la ciudad de Paysandú (18 de Julio y Baltasar Brum). Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 550.

Volvieron las Carteras en Tazú Bar

Desde Pando llega Volvieron las Carteras. La banda fundada en 2024 con una referencia humorística al exministro blanco Luis Alberto Heber presenta este sábado su disco debut de reciente edición, Raspando la olla. Con letras de fuerte contenido político y social y extremadamente explícito, el grupo despliega un repertorio de puro punk y hard rock. “No dieron bola a la educación / y subestiman los conocimientos de la población”, canta el vocalista y guitarrista Paulo Moreno en “Dinosaurios”. Desde las 21.00 en Tazú Bar (Canelones 780). Banda invitada: Ciudad Descontrol. Entradas a $ 550 en ticketfacil.uy.