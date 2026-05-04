Este lunes en la Torre Ejecutiva se anunciaron los detalles de la filmación de El futuro es nuestro, la miniserie de ciencia ficción basada en la novela The World Jones Made, de Philip K Dick. Es la primera adaptación de la obra de Dick en español y tendrá ocho episodios protagonizados por el ascendente actor uruguayo Enzo Vogrincic y un gran elenco latinoamericano.

La producción ya realizó 110 días de rodaje en Argentina y proyecta seis semanas en Uruguay.

Gisella Previtali, presidenta de la Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay (ACAU), dijo en la conferencia de prensa que era “un anuncio y una celebración que una de las producciones más ambiciosas de Netflix en la región elija a nuestro país como lugar de rodaje para las próximas semanas”. Agregó que eso “valida una línea de trabajo que venimos desarrollando desde hace muchos años y que es parte de lo que diferencia y distingue a Uruguay en esto de la acumulación positiva en política pública, direccionada al fomento y la producción audiovisual uruguaya, y la atracción de servicios como el que vamos a presentar ahora mismo, que ponen a Uruguay en el mapa”.

“Tanto a nivel presupuestario como logístico y productivo, es un proyecto de una escala que no tiene precedentes en la región”, explicó Matías Mosteirín, director general de K&S Films. “Nosotros somos los productores de El eternauta, o sea que venimos de hacer cosas grandes y complejas. Esto lo es todavía más”.

La acción transcurre en 2047 en un futuro distópico, “en una América Latina que se reorganizó política, económica y administrativamente”. “Por eso la diversidad de actores. Es un proyecto que sucede en un ámbito regional donde se mezclan distintos países, y Netflix está apostando en ese sentido por un proyecto con una personalidad y un carácter latinoamericano, regional”, detalló Mosteirín.

“¿Por qué Uruguay? Por las locaciones, por la capacidad profesional, tecnológica y logística que se fue desarrollando en los últimos años. Evidentemente se trata de un mercado, de un país, de una industria que es un ejemplo de desarrollo y de crecimiento basada en políticas públicas, en la decisión de apostar por la creación de contenidos audiovisuales, en la profesionalización de sus actores, técnicos, en la inversión en tecnología”, dijo el director de K&S. “Creemos que hay una cartera de talento y un potencial creativo que tiene una proyección de crecimiento impresionante, y que además va a liderar en América Latina en todo lo que tenga que ver con generación estratégica de contenidos”.

Serán unos 140 días de rodaje en total, lo que implica que Montevideo tendrá entre 27 y 30 días de filmación, que comenzarán este sábado en la calle Piedras, en la Ciudad Vieja. “Estamos hablando de unos 4.000 puestos de trabajo que van a estar involucrados en la producción, entre empleo directo e indirecto y servicios conexos”, dijo Mosteirín. El productor de K&S Diego Copello estimó una inversión de entre ocho y diez millones de dólares en esas seis semanas de rodaje.

Melina Sícalos, coordinadora del programa Montevideo Audiovisual, de la Intendencia de Montevideo, dio algunos detalles más. “Se utilizarán más de 15 locaciones públicas y privadas en Montevideo. La zona de la Ciudad Vieja, la plaza Independencia y sus alrededores serán las más intervenidas. La plaza Independencia será el set principal de la producción durante cuatro jornadas de rodaje, y habrá otras zonas que serán locaciones de esta producción, como son Peñarol, Melilla y el parque Lecocq”.

“Habrá algunos desvíos de tránsito y cortes programados que se comunicarán de forma semanal y detallada a través de los canales oficiales de la intendencia, y nos queda agradecer de antemano la comprensión de los y las vecinas”, agregó Sícalos.

Consultada sobre los cambios a realizarse en la plaza Independencia, seguramente recordando la filmación de Conquest, la fallida producción de Keanu Reeves, la directora de K&S Uruguay, Mariana Secco, aclaró que “sobre todo es intervención de cartelería, de vestuario, de sets. No hay una intervención que tenga que ver con los espacios verdes, sino más bien escaparates, vidrieras y todo eso”.