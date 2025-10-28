“Ahora me llegan proyectos y cambió el juego, y tengo que leer y decir que sí o juntarme con un director y charlar con él sobre la idea. Es alucinante porque entrás a los proyectos desde un lugar mucho más del corazón del proyecto”, contaba el actor Enzo Vogrincic en su reciente pasaje por la diaria Radio.

En la misma charla agregaba que comenzaría a trabajar en su próximo proyecto a fines de octubre, sin aclarar de qué se trataba: “Ahora estoy concentrado en uno que empiezo a filmar y se me vienen siete meses por delante, entonces mi cabeza de acá a siete meses ya está en un lugar y ya estoy preocupado con eso, ya lo estoy resolviendo. Ese proyecto se filma ahora y hasta mayo, y supongo que saldrá en uno o dos años”.

Este martes, Netflix anunció que el actor uruguayo será uno de los protagonistas de El futuro es nuestro, una miniserie distópica que estará basada en la novela The World Jones Made, de Philip K Dick. Los otros actores que la encabezarán son el mexicano Emiliano Zurita, la colombiana Marleyda Soto y los argentinos Delfina Chaves y Marco Antonio Caponi. El showrunner, como se conoce a la figura que toma las decisiones finales en una serie, será el guionista y director español Mateo Gil.

El futuro es nuestro será la primera adaptación audiovisual de la obra de Dick en español y contará con ocho episodios. La producción estará a cargo de K&S Films, que también estuvo detrás de El Eternauta, y Electric Shepherd Productions, que se encarga del patrimonio del escritor fallecido en 1982.

La sinopsis oficial señala que en 2047 el colapso ecológico llevó a la creación de una coalición de países sudamericanos “que aplica medidas extremas para proteger la naturaleza y contrarrestar el hambre y la violencia reinantes”. Surge una voz en internet capaz de predecir el futuro: la de un joven predicador llamado Jonás Flores, cuya detención lo convertirá en líder espiritual del continente. “Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria”, afirma el texto.

“La adaptación de la novela realizada por Mateo es ingeniosa y audaz, y mantiene la esencia de la historia original. Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos, y la pasión expresada por todo el equipo es realmente inspiradora”, dijo Isa Dick Hackett, productora ejecutiva e hija del autor estadounidense.