Exposición de caricaturas de Eduardo Galeano recorrerá el país

Los dibujos, creados en la juventud del intelectual, “ya revelaban la mirada crítica que, años más tarde, transformaría en palabras”

“Un viejo copia sus propios dibujos de la infancia. Son dibujos de hace 70 años. Mientras los copia, mientras se copia, no le tiembla la mano. Guarda unos periódicos viejos, viejos como él, envueltos en trapos cuidadosamente atados. Él tiene miedo de que se escapen las palabras”, escribió Eduardo Galeano (1940-2015) en el texto “Ventana sobre la partida”, parte de Las palabras andantes (1993). En ese mismo libro, bajo el subtítulo “Ventana sobre el arte (II)”, confiesa: “Yo era muchacho, casi niño, y quería dibujar”.

Palabras y dibujos coexistieron en la vida del artista uruguayo desde su juventud. En la década de 1950, Galeano comenzó a publicar, con 14 años, caricaturas, ilustraciones y viñetas en el semanario El Sol, del Partido Socialista (PS). Utilizaba los pseudónimos Gius (en alusión fonética a su apellido paterno, Hughes) y hg (por sus apellidos, Hughes Galeano). En total, hizo alrededor de 150 dibujos.

Con motivo de su 115° aniversario, el PS imprimió una selección de esas obras, que ahora forma parte de la exposición El joven Eduardo Galeano y sus caricaturas políticas, organizada por la fundación El Puente (vinculada al partido, pero no parte orgánica de él.

La muestra recorrerá distintos puntos del país con el objetivo de “rescatar un Galeano que no es conocido”, explica Pablo Oribe, secretario general del PS e impulsor de El Puente, a la diaria: “El Galeano caricaturista no es conocido; el Galeano socialista tampoco. Fue incluso dirigente: con veintipocos años integró el Comité Ejecutivo Nacional, el órgano más importante de dirección del partido”.

Las caricaturas, por su naturaleza, se anclan en la actualidad y en el contexto en que fueron creadas. La exposición es, por tanto, un recorrido por las temáticas de mayor discusión de la época, que preocupaban a Galeano y también al PS.

Ilustración de Eduardo Galeano para el diario El Sol (1959).

En una aparece Daniel Fernández Crespo, presidente del Consejo Nacional de Gobierno en 1963 y 1964, con un ejemplar del diario El Nacional en la mano, parado frente a un periodista que lo está entrevistando. Debajo, se lee este diálogo:

“Daniel: –Y nosotros, desde nuestro limpio pasquín, defendemos los derechos de la clase obrera...

El cronista: –Pero... ¿y las medidas de seguridad?

Daniel: –Y... un tropezón cualquiera da en la vida”.

También hay una serie de tres en las que se ve al Fondo Monetario Internacional (FMI), representado como un hombre despreocupado, alto y con una galera que recuerda la del Tío Sam, con el que se solía caricaturizar a Estados Unidos, aplastando al pueblo, repartiendo crisis y asfixiando las economías latinoamericanas.

La selección de caricaturas se hizo intentando abarcar tres grandes temas: “crítica a la realidad nacional, principalmente a la crisis del estado neobatllista y el clientelismo; denuncia del imperialismo y la guerra capitalista; temas culturales”. En estas obras de Galeano “hay una referencia permanente a la inflación, a la suba de impuestos, al clientelismo fuerte del Partido Colorado, a la desconexión de los políticos con la realidad popular, y esto que siempre tuvo Galeano de criticar la idea de que no somos latinoamericanos, sino europeos que por un accidente en la historia quedamos en esta región”, dice Oribe.

Ilustración de Eduardo Galeano para el diario El Sol (1959).

Por eso, se trata de una muestra artística y política, ya que rescata la producción visual de Galeano y genera diálogos sobre temas públicos que permanecen o se reeditan, como la violencia en Gaza o el costo de vida para “Juan Pueblo”. Para Oribe, que es profesor de Historia, “el arte es política en estado puro, toma temas que son centrales de la vida y les da un sentido”.

De algún modo, las obras de Galeano también ilustran el cambio de posicionamiento que vivió el PS en las décadas de 1950 y 1960, cuando la conducción de Emilio Frugoni dio paso a la de Vivian Trías. Para Oribe, en ese período el partido “abandona un poco la mirada socioliberal, socialdemócrata y proeuropea, y empieza a virar hacia posiciones latinoamericanistas, antiimperialistas, enrabadas fuertemente en el concepto de socialismo nacional”.

La exposición se inauguró en mayo en el Espacio de Arte Sotavento, en La Paloma, Rocha, y continuará allí hasta fin de mes. Luego recorrerá Maldonado, Río Negro, Paysandú y Canelones. La fundación proyecta que llegue a más puntos del país en los meses siguientes.