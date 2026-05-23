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_El hall_, durante una función en la sala Hugo Balzo. · Foto: Catalina Martínez, difusión

El hall, durante una función en la sala Hugo Balzo.

Foto: Catalina Martínez, difusión

El hall acerca la danza a su público

Humor y distintas disciplinas el domingo en el teatro Victoria.

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La obra de Error Producciones es parte del Mes de Todas las Danzas que organiza el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Es interpretada por Alexandra Galceran, Felix Marchand y el músico Salvador García, y transcurre en una típica entrada de edificio de clase media. Hay un conflicto entre la posibilidad de instalar un portero digital o mantener el antiguo, es decir, una persona se traduce en la pieza de la tensión entre lo nuevo y lo viejo, lo digital y lo analógico, lo tradicional y lo moderno.

“Es una obra multidisciplinaria que entrelaza la danza, el teatro, la música y el cine analógico para explorar, mediante humor apto para todo público, el dilema de un edificio que debe decidir si reemplaza a su portero de siempre por una pantalla digital”, resume Galceran. Detalla que la puesta en escena utiliza recursos visuales y lúdicos que “atrapan la atención de los más pequeños, como un divertido músico disfrazado de unicornio que toca en vivo y una escenografía hecha de cartón” y que, al mismo tiempo, “ofrece a los adultos una ingeniosa propuesta estética DIY [hazlo tú mismo], inspirada en el cine de Michel Gondry, y un trasfondo reflexivo sobre el choque entre los avances tecnológicos y el valor de los vínculos humanos, logrando un espectáculo dinámico que resulta sumamente entretenido e interesante para compartir en familia”.

En este sentido, destaca que, aunque la obra plantea una temática contemporánea, el uso del lenguaje audiovisual, “la apelación al humor y el ambiente escénico lo-fi buscan acortar las distancias con el público, lo que permite la comprensión y el disfrute por parte de infancias y de adultos, sin la necesidad de una codificación compleja o una formación previa”. “La estructura laberíntica, híbrida y de múltiples capas permite atraer a un público amplio, desde cinco años en adelante”, sostiene, y subraya que, aunque “no encaja totalmente en los cánones de teatro infantil, ya que tiene un final abierto y no todo queda del todo explicado, permite varias interpretaciones, y eso mismo lo vuelve interesante para una posible conversación entre las infancias y sus acompañantes”.

El hall. Domingo 24 a las 17.00. Teatro Victoria (Río Negro 1479).