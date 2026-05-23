Javier Zubillaga: homenaje al cantautor francés Georges Moustaki

Javier Zubillaga, hijo de exiliados, nació en París, en 1979, por eso, su primer contacto con la música fue a través de las canciones de aquel país. Aparte, subraya que sus padres no eran de los exiliados “que se juntaban todos los fines de semana a escuchar murga o canto popular”, sino que eran abiertos y trataban “de no encerrarse en esa nostalgia”. “De adolescente, cuando empecé a hacer música, entré por el rock, pero a los 20 empecé con el formato cantautor, y redescubrí la música francesa en general, la que me había perdido y la que existía cuando yo era chico”, comenta.

Zubillaga maneja tanto el idioma francés como el español y aclara que fue “absolutamente bilingüe desde el vamos”. En general, por su pronunciación, los franceses “no se dan cuenta” de que no es de allá. A veces le preguntan por qué vive en Uruguay, y no en Francia, y destaca que por una cuestión de idiosincrasia, porque si bien aquel país estrictamente es latino, tiene diferencias con el nuestro. Por ejemplo, “todo está cronometrado”. “Cuando estuve allá, en 2005, trabajé en un liceo, y me sorprendió que el horario de entrada a clase era a las 7.58. Cosas que capaz que atribuirías más a los nórdicos o a Inglaterra, también las noto en Francia”, subraya.

Cuando volvió a Montevideo, Zubillaga empezó a trabajar como docente de francés y se revinculó con el idioma. Ya en 2011, con un disco editado (Biografía, de 2007, disponible en plataformas digitales), amén de los toques con sus canciones, empezó a hacer presentaciones con material en francés, como para sacarse las ganas de cantar canciones de su país natal. Así fue que primero surgió un homenaje a Georges Brassens y en 2017 sacó un segundo disco (Mentira), en el que por primera vez mechó dos canciones suyas en francés, y en 2019 sumó un espectáculo para recordar a Jacques Brel.

El camino francés siguió, y este sábado, en el teatro ACJ, Zubillaga presentará su nuevo espectáculo, dedicado a la obra del cantautor Georges Moustaki (1934-2013), figura clave de la chanson, autor de clásicos como “Milord”, que fue popularizado por Édith Piaf, por ejemplo. Zubillaga estará acompañado por los que llama Los Francotiradores: Carlos da Silveira (guitarra), Alina Silva (guitarra) y Nacho Correa (bajo).

El músico señala que Moustaki es un artista que no trascendió tanto -por lo menos, en Uruguay- como los dos anteriores que homenajeó, porque a ambos “incluso hasta la coyuntura política los ayudó a conocer, y vienen de un poco antes”. Además, Moustaki pasó muchos años de su juventud componiendo para otros, “algo que sucede mucho en Francia”. “Después, en los 60, empezó a escribir para más gente todavía, y a fines de esa década grabó sus propias canciones y se ganó tremendo nombre. Capaz que impulsado, otra vez, por la coyuntura política, porque venían del Mayo Francés, y hubo un empuje de muchos cantautores”, señala. Agrega que Moustaki en realidad no nació en Francia, sino en Egipto, y es hijo de judíos griegos de origen italiano, o sea, “una mezcolanza rarísima”. De hecho, destaca que el primer éxito de Moustaki, “Le Métèque”, de 1969, que ha tenido versiones en español, hace referencia a esa esencia multicultural.

Zubillaga subraya que, por si fuera poco, Moustaki “se hizo amigo de todos los cracs brasileños”, como Vinicius de Moraes y Tom Jobim, y empezó a tener una influencia musical de ellos. “En este toque vamos a hacer un par de canciones en las que vos decís ‘¿y esto qué es? Es en francés pero es medio brasuca’”, bromea.

Por último, en referencia al conocimiento general que hay por estos lares sobre la canción francesa, Zubillaga reivindica que en la música, así como también en el cine, ha pasado que cosas que se conocen “como yanquis o de otros lados son francesas de origen”. Pone como el ejemplo más emblemático “My Way”, conocida mundialmente por la versión de Frank Sinatra, que en realidad es una adaptación al inglés de la canción francesa “Comme d'habitude”, de Claude François. “Tengo clarísimo que este espectáculo que propongo es de nicho: tengo que explotar sobre todo al público francófilo que puede haber en la vuelta”, finaliza.

Javier Zubillaga canta a Georges Moustaki junto con Los Francotiradores. Este sábado a las 21.00 en el teatro ACJ (Colonia y Eduardo Acevedo). Entradas en RedTickets a $ 600.

Pinocho y Pitufo

Los murguistas y cantautores Pablo Pinocho Routin y Eduardo Pitufo Lombardo se presentarán este sábado a las 21.00 en Espacio cultural L’Aria (Martín García y José Terra). Las entradas se venden por RedTickets a $ 600.

Guasones

La banda de rock argentina Guasones tocará este sábado a las 20.00 en Sala del Museo (Rambla 25 de Agosto y Maciel). Las entradas se consiguen por RedTickts y solo quedan de $ 1.980.

Zambayonny en Colonia

El músico argentino Zambayonny se presenta por primera vez en Colonia, en el marco de su Gira Rioplatense 2026. La cita será este sábado a las 21.00 en la Plaza de Toros de San Carlos. Las entradas están a la venta por RedTickets a $ 550.