Irma Canapá presenta La tortuga de Valizas

La tortuga de Valizas es el relato de un viaje de descubrimiento: el de un lugar distinto de lo acostumbrado hasta entonces por el protagonista. Narrado en primera persona, sigue los pasos de Damián, sus tíos Luisa y Antonio, que lo invitan al balneario rochense, y Facu, un amigo que lo acompaña en la aventura. En sus páginas, en las que el relato es acompañado con fotos que muestran el pueblo y, sobre todo, el paisaje circundante, con su apertura y maravilla, se presenta y homenajea el balneario en su singularidad –sin luz, sin agua corriente, sin wifi–, que se impone como desafío e invita a un involucramiento con el entorno natural y su historia.

La acción transcurre con la calma de una semana en la playa, con el ritmo que imponen los días y las noches, signada por el sobresalto de la sorpresa. Los pequeños acontecimientos cotidianos le permiten al protagonista conocer el lugar en sus detalles y son la vía para contar la historia del balneario y dar cuenta de su presente y de la vida del pueblo, en contrapunto con la de la ciudad: la sencillez y el esfuerzo, el ritmo y el rigor que impone lo agreste, la maravilla de la fauna y la flora, la mística que lugareños y visitantes encuentran allí.

En el transcurso, sucede la aventura, que se enmarca en el asombro con el que los dos niños citadinos perciben cada detalle. Una estatua desaparecida, tortugas gigantes, leyendas de naufragios y referencias a hallazgos arqueológicos se entretejen en una trama que transcurre sin prisa, con la naturalidad de un día de playa.

La tortuga de Valizas, de Irma Canapá. 80 páginas. Presentación este sábado a las 14.00 en la biblioteca María Stagnero, en el Castillo del parque Rodó. Se consigue en las librerías Da Vinci, Minerva y Frida.

Anda Calabaza regresa a Montevideo

El domingo los argentinos de Anda Calabaza regresarán a Uruguay con sus canciones y su propuesta escénica. Se presentarán a las 15.00 en la sala Camacuá y las entradas están a la venta en Redtickets. Con 17 años de trayectoria construyendo la banda sonora de miles de hogares, el grupo llega desde Buenos Aires con un show que recorre sus más grandes éxitos e invita a una fiesta colectiva en la que chicos y adultos cantan, bailan y juegan a la par. Lejos de las propuestas infantiles convencionales, Anda Calabaza despliega una puesta en escena que fusiona música en vivo, teatro y humor, con una mirada artística cuidada y contemporánea. Un muy buen plan para compartir en familia y disfrutar de un cruce generacional donde la emoción y el ritmo están garantizados.

“Nuestro origen tiene que ver con la docencia y con llevar lo escénico a la docencia y llevar el aula a la escena. Lo que hay en común en esos dos espacios es el estar jugando y estar con el cuerpo disponible para ese juego estando con el otro, con el espacio, con la música, con la palabra, con el humor, que tiene bastante peso”, comentaba Trinidad a la diaria en una de sus visitas anteriores.

Oz, el secreto de la ciudad Esmeralda.

Vuelve Oz al Stella

Los sábados 8 y 15 y los domingos 9 y 16 de agosto a las 15.00 se repondrá Oz: el secreto de la ciudad Esmeralda en el teatro Stella d’Italia. La obra, que se estrenó en las vacaciones de julio y está dirigida por Sebastián Silvera Perdomo y a cargo del mismo equipo que años anteriores había llevado a escena Alicia y Peter Pan, ganadoras del Florencio a mejor obra musical infantil, es una experiencia teatral inmersiva para toda la familia, con tecnología inédita, canciones originales y un gran despliegue, con 20 artistas en escena. Las entradas, de $ 600 a $ 850, se consiguen en Redtickets y en la boletería de la sala.

“Nos gustan mucho los autores clásicos y los cuentos clásicos. Venimos trabajando desde hace años en la reversión de estos cuentos que han trascendido los tiempos, dejando, generación tras generación, aprendizajes y mundos de fantasías que despertaron y siguen despertando nuestra imaginación. El desafío es enorme no solo por la cantidad de veces que se hicieron, sino también por la sobreexposición a pantallas que hay hoy en día. A la hora de pensar en nuestros proyectos tenemos en cuenta todos esos antecedentes y trabajamos en cada área para lograr un espectáculo que, aparte de contenido y reflexión, tenga un universo visual impactante, que sea una experiencia inmersiva y que el público se sienta parte de la historia”, dijo el director a la diaria.

A reseñar

La editorial Santillana lanzó la convocatoria a la edición 2026 de Reseñados, concurso de reseñas de libros para niños, niñas y jóvenes. El plazo para entregar los trabajos vence el 2 de octubre y la invitación es para niños y niñas de cuarto de primaria en adelante y estudiantes de secundaria y educación técnico profesional, booktubers, bookstagrammers, podcasters, integrantes de clubes de lectura o clubes juveniles, de 9 a 18 años, acompañados por un docente, mediador, educador o adulto referente.

Con un esquema que une tres etapas –leer, crear y publicar–, invita a reseñar, en formato escrito, audio o video, cualquiera de los libros del catálogo de literatura infantil y juvenil de la editorial. Los trabajos pueden ser presentados en forma individual o por grupos de hasta cinco integrantes. Deben ser producciones originales e inéditas. Las bases se encuentran en la web de Loqueleo.