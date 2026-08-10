Sartre y la “batalla cultural” de Uruguay en una obra de Marianella Morena

En Las manos sucias, estrenada en 1948, el filósofo Jean-Paul Sartre mostraba cómo los cambios de directivas de un partido político centralista y jerárquico afectaban profundamente las vidas de un grupo de fieles militantes en épocas de resistencia a la ocupación nazi en una región ficticia. Ni siquiera la obediencia irreflexiva parece suficiente para mantenerlos a salvo de las orientaciones sucesivamente contradictorias de una cúpula cuya única finalidad es alcanzar el poder, y que no duda en dejar de lado los principios fundacionales de la colectividad para conseguirlo.

Desde la semana pasada, la Sala Verdi ofrece Manos sucias, una pieza inspirada en la obra de Sartre, pero ubicada en un tiempo y un espacio más próximos que la Europa de la Segunda Guerra Mundial. En esta versión libre de Marianella Morena, los protagonistas son cuadros de izquierda que ocupan cargos en reparticiones culturales y el conflicto se plantea entre las propuestas programáticas y las prioridades del gobierno, que relegan al arte y los artistas. No es la única variación sobre la original, ya que la obra se propone como un musical.

Además, la obra de la Comedia Nacional es parte de un proyecto mayor de reflexión sobre políticas culturales de la dramaturga, y como parte de ese esquema, habrá actividades de debate abiertas al público durante dos martes consecutivos, organizadas junto con la Udelar, que a su vez alimentarán la escritura de Morena.

Foto: S/d de autor, difusión

Este martes 11, la primera actividad de mediación, que tiene por convocatoria “Batalla cultural”, reunirá a diversos académicos, políticos y artistas para discutir en torno a tres ejes: qué vigencia tiene la articulación entre arte y política, cómo participa la cultura de la disputa por el sentido en la actualidad y por qué la cultura en Uruguay no es una política pública. Entre otros, Gustavo Remedi, Rafael Michelini, María Mendive conversarán con la moderación de la investigadora Florencia Dansilio, asesora del proyecto.

El martes 18, el evento será “Circular, traducir, traicionar: los libros entre lenguas y culturas”, una conferencia del historiador francés Roger Chartier. El referente de la historia cultural conversará con Dansilio y con la historiadora Vania Markarian, con eje en las transformaciones de la lectura en distintos contextos, en una actividad organizada con el Centro Franco-Uruguayo y la Facultad de Humanidades (Udelar).

“Cuando estoy en un proyecto, en un trabajo, converso con libros, con películas, con autores vivos, con autores muertos, porque las personas muertas siguen estando vivas en los libros. En este caso, es una conversación expandida con Sartre y en la línea o en el tono de la conversación está el trabajo de creación, de interpretación o la traducción conceptual de cuáles son los ejes de la obra que, según mi interpretación, siguen estando vivos, siguen conversando, dialogando con él hoy, porque el teatro es una tribuna viva que le habla y que tiene un vínculo muy vivo con su presente. Luego de ese trabajo dramatúrgico está lo que sucede también en la teatralidad, en el hecho en sí mismo del encuentro de esta comunidad entre el espectáculo y el público. Me gusta la idea de que esta conversación mantiene su pulso, su vitalidad y sigue hablando”, dice Morena.

“Con Florencia Dansilio, que tuvo un trabajo de colaboración artística conmigo, veníamos conversando sobre abrir otros frentes, otros campos de sentido, de significado, y estos debates o encuentros tienen que ver con la amplificación de la conversación. Hay diferentes puntos de vista a partir de distintas profesiones y oficios; van a estar conversando con unas preguntas disparadoras. Yo voy a estar en el mismo espacio compartiendo tiempo y lugar y escribiendo en función de lo que a mí me resuena. O sea, yo voy a estar en vivo, sentada con mi compu, y de lo que voy tomando, de lo que voy recibiendo o percibiendo, voy a generar un texto dramático, un texto ficcional en función de lo que sucede en ese momento”, explica la dramaturga.

Manos sucias, en tanto, continuará con funciones de miércoles a domingo durante todo agosto, con un elenco integrado por Diego Arbelo, Joel Fazzi, Mario Ferreira, Sofía Lara, Mané Pérez, Pablo Musetti, Fernando Vannet y Elizabeth Vignoli.

Manos sucias. En la Sala Verdi. Miércoles a las 18.00, de jueves a sábado a las 20.00 y domingos a las 17.00, hasta el 30 de agosto. Entradas $ 550 en Tickantel, Redpagos, Abitab y boletería del teatro. 2x1 para la diaria

“Batalla cultural”. Martes 11 a las 18.00 en la Sala Verdi. Entrada gratuita.