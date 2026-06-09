El dramaturgo español Juan Mayorga fue declarado Visitante Ilustre de Montevideo

“Desde hace mucho tiempo la gente de esta ciudad no ha dejado de abrigarme”, dijo el autor de Reikiavik, actualmente en cartel.

El lunes la Intendencia de Montevideo galardonó al dramaturgo español Juan Antonio Mayorga nombrándolo Visitante Ilustre de la ciudad. El director teatral y escritor se encuentra en nuestro país coincidiendo con el estreno de Reikiavik en la sala Zavala Muniz, una de sus obras más famosas, representada originalmente en Avilés en 2015.

“El reconocimiento que recibí de la Intendencia de Montevideo me da mucha alegría, porque de algún modo completa toda la cordialidad que vengo recibiendo no solo desde que pisé Montevideo el sábado pasado, sino desde hace mucho tiempo, de gente de Montevideo que no ha dejado de abrigarme”, dijo Mayorga a la diaria.

Mayorga nació en 1965, y en 1993 fue uno de los fundadores del espacio Teatro del Astillero, grupo de dramaturgos que promueve la creación colectiva. Ellos mismos lo definen en su página web como “un proyecto que indaga en la escritura dramática contemporánea, explora nuevos caminos de escritura y reflexiona sobre lo específico escénico”.

El nombre del proyecto remite de forma inequívoca a la literatura uruguaya: “Cuando fundé mi primer grupo de teatro con tres amigos, coincidimos en llamarlo El Astillero porque pensábamos en Juan Carlos Onetti. De algún modo queríamos ampararnos bajo su bendición. Y su nombre también tensionaba nuestro esfuerzo de escritura: sentíamos que teníamos que estar a la altura del autor, acercarnos o recordar la altura y la hondura del autor de El astillero y de Juntacadáveres”.

“Luego, he tenido la suerte de apreciar a tantos grandes del teatro uruguayo cuyos trabajos hemos podido gozar en Madrid. Tengo amistad con algunos de ellos, como Gabriel Calderón y Sergio Blanco. Y, esto es fundamental para mí, Fabio Zidán, Eduardo Cervieri y Mariana Wainstein han confiado en mi teatro y lo han llevado a escena. Eso es muy importante para mí”, apuntó Mayorga.

Reikiavik, en cartel en la sala Zavala Muniz, cuenta con dirección de Wainstein, quien en 2017 había dirigido La tortuga de Darwin, también con texto de Mayorga. “Es un tipo muy valioso, encantador como persona, y es un gran maestro para dramaturgos que vienen de todas partes del mundo a tomar esos cursos”, había dicho la directora en su momento en referencia al Máster de Dramaturgia al que asistió en la Universidad Carlos III”.

Reikiavik cuenta la historia de dos actores que periódicamente se reúnen en un parque a recrear el Match del Siglo, la final del Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972 en la que el soviético Boris Spasski defendía el título frente al estadounidense Bobby Fischer. El encuentro original ocurrió precisamente en la capital de Islandia.

“Ver Reikiavik en el Solís hizo que creciese mi confianza en ese texto. Sentí que es una obra que podía emocionar y que, de algún modo, convoca las fuerzas del teatro que amo y al que aspiro: acción, emoción, poesía y pensamiento. Siento que, sin tocar una coma, la obra ha crecido, se ha estirado y se ha ahondado. El tiempo le ha dado más valor, o así quiero creerlo”, dijo Mayorga.

Mientras tanto, sigue escribiendo y dirigiendo: “Ahora mismo tengo en Madrid una obra que he dirigido y además escrito, El jardín quemado, en el Teatro de La Abadía. Dentro de unas semanas se pone en escena otra pieza en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que es Palabra de perro, una versión libre de El coloquio de los perros, de Cervantes, que dirigirá Raquel Camacho. Yo mismo recito, sin ser actor, un texto que se llama ‘La gran cacería’. El próximo año pondré en escena mi obra La intérprete. Y, por lo demás, tengo la suerte de que algunas otras piezas mías se están haciendo en distintos lugares y, por supuesto, estoy imaginando nueva obra. En particular estoy trabajando en una que se llama Camino de Santiago”.