Orsi sobre el homicidio de un niño de 12 años en la rambla del Parque Rodó: es “tristísimo y horrendo”

El presidente evaluó que es necesario “apretar cada vez más” y señaló que “cuanto más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que el homicidio de un niño de 12 años durante la madrugada de este viernes en la rambla del Parque Rodó es “tristísimo y horrendo”. En el mismo hecho también resultaron heridos otros cinco varones de 14, 22, 26, 30 y 54 años y, para Orsi, “no se puede pensar otra cosa que es horrible que nos pase esto”.

Según la información con la que cuenta el mandatario, en “a un grupo de personas que pertenecían a un barrio o que habían concurrido a la picada pasó gente en moto y los baleó con el tristísimo y horrendo saldo de otro menor muerto”. Consultado respecto a si el hecho está enmarcado en un enfrentamiento entre bandas, indicó que “podría ser una posibilidad” pero, más allá del motivo, que le ocurra a alguien “adolescente que tiene la edad de nuestros hijos”, por “estar ahí o por tener vínculos”, resulta “dolorosísimo”.

Agregó que, “más allá de que en América Latina esto ya es un hecho más normal”, en Uruguay “no estábamos acostumbrados o no era nuestro estilo”, pero consideró que “los tiempos cambian” y que “hay que apretar cada vez más”.

En ese sentido, Orsi también respondió una consulta respecto a si es necesario modificar la política de seguridad y dijo que “siempre hay que cambiar”. Sin embargo, ante la solicitud del Partido Nacional por la “remoción inmediata” del ministro del Interior, Carlos Negro, reafirmó: “Cuando había otros ministros en el gobierno anterior yo tenía una posición y la mantengo. Cuanto más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional”.

En ese sentido, sobre si espera otro papel de la oposición de cara a la gestión de la seguridad, dijo que no porque “no es un monolito”, sino que existen “personas o sectores que en algún tema o en otro tienen posiciones distintas” y “está bueno que así sea”.

El combate a la inseguridad debe ser “cada vez más duro” y una mayor presencia policial “siempre es deseable”

A principios de esta semana se supo que los homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo período anterior. “No festejo ni lamento cifras, sino que un hecho, aunque parezca aislado, ya es un hecho lamentable si es doloroso o si es un crimen”, dijo el presidente al respecto.

Para Orsi, las explicaciones “no pueden ser simples” y el combate tiene que ser “firme” y “cada vez más duro” al aplicar “cada vez más inteligencia, más tecnología y todo el respaldo a quienes trabajan todos los días en la calle” para “saber interpretar lo que está pasando”.

Dijo que el “control del territorio” es “la clave de estas cosas terribles que nos están pasando” y respondió que “por supuesto” que el gobierno está capacitado para enfrentar la problemática de la inseguridad, aunque reparó que lo que se decida “siempre es corregible”.

En lo que respecta a los recursos, el mandatario mencionó el patrullaje con vehículos blindados militares que posibilitó un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional y dijo que esa medida “tiene otro objetivo” representado por “la entrada y la protección del personal policial en lugares donde puedan ser complejos”, aunque señaló que “cuanto más infraestructura y cuanto más recursos” existan “mejor”, al tiempo que “siempre es deseable” una mayor presencia policial en las calles.