“No hay innovación en las tareas que se van a estar desarrollando”: Lazo compareció en comisión por uso de blindados militares

El diputado del FA Carlos Rodríguez consideró que es “disparatado” creer que la solución en materia de seguridad consiste en el despliegue de este tipo de vehículos: “No está planteado así por el Ministerio del Interior”.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, compareció este martes a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para explicar el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior que dispone la utilización de vehículos militares blindados para operativos de patrullaje policial en determinados barrios de la capital.

Al término de la reunión, el diputado del Frente Amplio (FA) Carlos Rodríguez aseguró en rueda de prensa que a partir de las explicaciones que dio Lazo “quedó meridianamente claro que no va a haber efectivos militares directamente implicados en el combate al delito”. “Lo que hay es un convenio que permite al Ministerio del Interior hacer uso de los vehículos que hoy tiene el Ministerio de Defensa”, afirmó.

En el marco del convenio, el Ministerio del Interior contará, por ejemplo, con cuatro vehículos blindados RPZ Cóndor, para cuya conducción ya están siendo capacitados efectivos policiales. El diputado frenteamplista dijo que el uso de estos vehículos “permite una protección del personal policial que va a estar desarrollando esas acciones que forman parte de un plan mucho más amplio”, dado que “no son solamente vehículos blindados, sino otro tipo de vehículos: motos, patrulleros que van a estar participando en estos operativos”.

El documento firmado entre ambos ministerios prevé el préstamo de hasta 12 vehículos blindados “de las marcas y modelos disponibles” por parte del Ministerio de Defensa Nacional para operaciones de patrullaje policial. El ministro del Interior, Carlos Negro, ha señalado que los modelos a disposición de su cartera son los RZP Cóndor, Mamba, Vodnik, Urutu y Mowag.

Asimismo, Rodríguez comentó que el Ministerio del Interior ya adquirió cinco vehículos que “estarían prontos a llegar” antes de fin de año. Señaló que por este motivo el convenio con el Ministerio de Defensa Nacional tiene un plazo de seis meses, aunque prorrogable.

En cuanto a los Mamba -es decir, los que habían sido anunciados por Negro en una primera instancia-, Rodríguez dijo que Lazo “dejó claro” que estos vehículos “están dentro de los cinco modelos que pueden ser utilizados”. “La característica que tienen estos vehículos, por lo que fue la donación modal, es que solo pueden ser conducidos por personal militar”, apuntó; y señaló que, en ese sentido, la alternativa que se maneja es que el personal militar vaya en pase en comisión al Ministerio del Interior o también que se apruebe un proyecto de ley específico que habilite a los militares a participar en estos operativos como conductores de los vehículos. “La ministra fue muy clara en eso; su opinión es que sería mucho más seguro para los efectivos militares poder contar con una reglamentación, en este caso, una ley específica sobre eso”, apuntó.

Por otro lado, sobre los resultados que pueda tener el uso de estos vehículos, el diputado del FA dijo que parece “disparatado” creer que la solución en materia de seguridad y combate al narcotráfico son los vehículos blindados. “No está planteado nunca así, ni por el Ministerio del Interior ni en la política de seguridad”, afirmó. “No hay innovación en cuanto a las tareas que se van a estar desarrollando”, añadió.

Un ministerio “desbordado”

Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Gabriel Gianoli dijo en rueda de prensa que la comparecencia de Lazo dio “claridad” y un “primer titular” acerca de “la irresponsabilidad del ministro Negro”, que fue lo que “nos trajo hasta acá”. “Parte de los planteos que hace el ministro Negro son inexactos y son inapropiados”, afirmó. Mencionó como ejemplo el anuncio de que el “personal militar podría conducir estos blindados”. “La ministra dijo que de ninguna manera va a haber conducción por parte del personal militar y, en caso de hacerlo, necesita una norma legal habilitante, que era lo que decíamos nosotros”, subrayó.

A juicio de Gianoli, el Ministerio del Interior “se vio desbordado” en materia de seguridad y “recurrió al Ministerio de Defensa para la protección del personal”. En la misma línea, el diputado colorado Maximiliano Campo dijo a la diaria que desde la cartera dirigida por Negro “quisieron dar un anuncio fuerte en materia de seguridad”, pero sostuvo que “esto no cambia en lo más mínimo la política de seguridad y no hay ninguna intención de cambiarla a través de esto”.