Gobierno evalúa usar la figura del “pase en comisión” para choferes militares al servicio del Ministerio del Interior

El Ejecutivo entiende que de este modo no sería necesaria una ley para habilitar la participación en ese rol de los integrantes de las FFAA en operativos de “persuasión”; este jueves se reúnen Orsi y la ministra de Defensa.

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció el pasado jueves en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados que se estaba trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para que “en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional”. En el marco de afinar los detalles de ese convenio, este miércoles tuvo lugar una nueva reunión en la que participaron representantes de ambas carteras.

Según detallaron a la diaria fuentes del Ministerio del Interior (MI), en el encuentro participó Negro, el subsecretario del MDN, Joel Rodríguez, y algunos asesores. En el encuentro se definió que el acuerdo será presentado el próximo viernes en ocasión de un nuevo Consejo de Ministros. Hasta entonces, se destacó que no está previsto que se brinden más detalles. El acuerdo que se presentará el viernes definirá cómo se utilizarán los vehículos militares, en qué condiciones participará el personal militar y cómo se procesarán las definiciones relativas a la cadena de mando, entre otros asuntos.

Según supo la diaria de fuentes del gobierno, se evalúa usar la figura del pase en comisión del MDN al MI para los militares que se desempeñen como choferes de los blindados. Esto permitiría al Ejecutivo, a juicio de las fuentes consultadas, evitar la obligación de tener que aprobar una ley para habilitar la participación de los militares en los operativos, algo que el gobierno quiere evitar porque retrasaría la puesta en marcha de las operaciones. El asunto está siendo considerado por las jurídicas de ambas carteras. Los choferes no irían armados y los operativos serían “de persuasión”, apuntaron las fuentes.

Otro punto de discusión tiene que ver con los vehículos que se utilizarán. Las fuentes señalaron que el MI prefiere los Mamba, pero el MDN propone otros vehículos blindados.

Este jueves se reúne el presidente Yamandú Orsi con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, para seguir preparando la propuesta que se presentará al Consejo de Ministros el viernes.