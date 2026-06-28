El Ejército ya acondicionó cuatro vehículos blindados para reforzar el patrullaje policial en Montevideo

Los RPZ Cóndor, que serán trasladados este lunes a la capital, se entregarán en calidad de préstamo al Ministerio del Interior.

Este domingo, dos días después de que, en el marco de una reunión del gabinete en la Torre Ejecutiva, los ministerios del Interior y de Defensa Nacional firmaran un convenio específico de cooperación, el Ejército informó que ya acondicionó cuatro vehículos blindados RPZ Cóndor, los cuales serán trasladados este lunes a Montevideo.

Las tareas de acondicionamiento se realizaron durante la mañana del domingo en el Batallón de Infantería Mecanizado 15, ubicado en el departamento de Florida. Según informó el Ejército, los blindados serán entregados al Ministerio del Interior, en calidad de préstamo, “para uso de la Policía Nacional en sus operaciones”.

El tema estuvo en el centro de la agenda política durante buena parte de la semana pasada. En un principio, el ministro del Interior, Carlos Negro, había anunciado en el Parlamento que se estaba trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para que “en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército”, que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos en el período pasado a los efectos de utilizarse en las operaciones de paz que los militares uruguayos llevan a cabo en el exterior.

El anuncio del ministro del Interior generó varias interrogantes. Por ejemplo, si los vehículos serían conducidos por personal militar, lo cual, según han señalado desde la oposición, demandaría la aprobación de una ley. Esto fue descartado por Negro el viernes, en una conferencia de prensa que dio el gobierno luego del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva. El Poder Ejecutivo finalmente anunció que la Policía Nacional tendrá a disposición 12 vehículos blindados de cinco modelos diferentes, todos ellos pertenecientes al Ejército.

En la conferencia de prensa, Negro señaló que los vehículos “serán conducidos por personal policial que va a ser debidamente capacitado a tales efectos”, si bien puntualizó que, en aquellos “casos en que no se pueda contar aún con la capacitación requerida”, los blindados serán conducidos por militares por el régimen de “comisión de servicio” y bajo el mando del Ministerio del Interior.

Este domingo, el Ejército Nacional resaltó su compromiso “en cumplir a cabalidad con esta nueva misión” y apuntó que “el objetivo es realizar un adecuado mantenimiento e inspección de cada vehículo con rigurosidad para entregarlos en óptimas condiciones a la Policía Nacional”.