Negro informó que se empezará a utilizar vehículos blindados del Ejército en “algunos barrios de Montevideo”

El presidente Yamandú Orsi afirmó que el gobierno resolvió “redoblar el combate contra el crimen organizado” y para eso se redirigirá “la infraestructura de seguridad del país a este fin”.

El pasado jueves, el ministro del Interior, Carlos Negro, compareció ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para informar sobre varios asuntos, como, por ejemplo, las iniciativas que impulsa la cartera para tener mayores controles de las armas y las municiones.

En esa instancia, además, informó que se está trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para que “en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional”. Según Negro, el convenio “está muy avanzado”.

Los vehículos en cuestión, denominados Mamba MK7, fueron donados por el gobierno de Estados Unidos y arribaron al territorio nacional en julio de 2024. El Ejército Nacional informó en su momento que se trata de unidades blindadas que se utilizarían en “una Fuerza de Rápida Respuesta en el ámbito de las operaciones de paz” que se llevan a cabo en el exterior.

Negro apuntó que 12 de estos vehículos “van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional” y “serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad, y afectados a los operativos Dominio y Atenea”.

Con respecto a estos dos operativos, el ministro indicó en la comisión que el primero “aplica una estrategia de actividad policial basada en inteligencia, conocida como ILP, para prevenir y disuadir homicidios”, mientras que el segundo consiste en “una intervención territorial y policiamiento focalizado en zonas determinadas”, por ejemplo, en el barrio Marconi.

En su cuenta de X, el presidente de la República, Yamandú Orsi, manifestó: “A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”.