Orsi sobre las declaraciones de Castillo y los blindados militares: “Acá no es un tema de imagen, acá es un tema de acción”

El ministro de Trabajo y dirigente comunista sostuvo que “para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camionetas del Ejército no es una buena cosa”.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, fue consultado en la mañana de este miércoles, en el programa Arriba gente de Canal 10, sobre la reciente decisión del gobierno de empezar a utilizar vehículos militares en operativos policiales en algunos barrios de Montevideo para mejorar la seguridad pública. “Si uno se queda con la primera noticia, era shockeante”, manifestó el jerarca y dirigente del Partido Comunista.

El anuncio lo hizo el ministro del Interior, Carlos Negro, el jueves ante los legisladores de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Allí, el ministro informó que se está trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para que “en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército”. Apuntó que 12 de estos vehículos, que están diseñados para circular por territorios minados y que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos, “van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional”, y “serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad”.

Consultado al respecto, Castillo manifestó: “Me impactó la noticia por cómo se trasladó, y después en algunas de las cosas que se han declarado no me gustó. Por eso yo me quedo con lo que más me gusta”, en referencia a las aclaraciones que hizo este martes la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

En declaraciones a Radio Impacto de Fray Bentos, Lazo dijo que la cartera aportará “herramientas y vehículos” para el trabajo policial, pero puntualizó que aún no está definido si serán específicamente los Mamba, ya que “hay una cuestión de operabilidad de los mismos, incluso de tamaño, para ingresar en algunos lugares”. “No estamos hablando ni de militares ni de hombres en la calle; simplemente de las herramientas”, resaltó la ministra, y agregó que tampoco está resuelto que los vehículos vayan a ser conducidos por personal militar.

“Yo me quedo con la respuesta que dio la ministra”, subrayó Castillo, y remarcó que el tema se discutirá en la próxima reunión del Consejo de Ministros, fijado para este viernes. Afirmó que el asunto “no está totalmente resuelto”.

El ministro también consideró que la comunicación de la iniciativa debió ser diferente, si bien puntualizó que “con el diario del lunes todos somos unos cracks”. “Lo que muchas veces ocurre dentro de este formato que estamos discutiendo de comunicación, que tenemos que mejorar, es que se obtenga ahora una versión y que puedan desmentirla y obtener una versión distinta en 15 minutos”, añadió.

Con respecto a la incorporación de vehículos blindados militares al patrullaje policial, Castillo expresó: “Convengamos que para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camionetas del Ejército no es una buena cosa”.

Asimismo, el dirigente comunista dijo que “hay que tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía, como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército, como defensa de la soberanía”. “Es una cosa bastante distinta; hay que tratar de no confundir roles”, agregó.

Orsi: “La gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad”

En el marco de un evento de Antel en el departamento de Treinta y Tres, el presidente Yamandú Orsi fue consultado este mismo miércoles acerca de las declaraciones de Castillo. “Yo lo que leí es que hay un tema de imagen... Acá no es un tema de imagen, acá es un tema de acción, acá hay que resolver”, afirmó el mandatario, y agregó: “Lo que cada uno piense lo profundizaremos en el próximo gabinete”.

Orsi resaltó que, si bien todavía resta definir “algunos temas jurídicos” en el uso de los vehículos militares, “la decisión está tomada”. “Acá es clarísimo: la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad, y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo”, afirmó. El presidente insistió en que no se trata de “un tema de imagen ni de sensación”, sino de “resolver un problema que ya es internacional”, porque “el crimen organizado viene con todo y no nos podemos detener”.

El mandatario señaló que la iniciativa anunciada por Negro en el Parlamento consiste en el aprovechamiento de “infraestructura, que es del Estado, al servicio del tema de seguridad, [algo] que es muy necesario y que ya se hace”. A modo de ejemplo, mencionó la utilización de radares “cuando hay temas de sobrevuelos”. “De esa no nos bajamos; vamos a seguir trabajando en eso”, subrayó.