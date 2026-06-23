Orsi sobre blindados militares en Montevideo: “Yo soy el presidente y planteo lo que me parece que es mejor en cada momento”

El mandatario señaló que todavía se está analizando si el uso de vehículos del Ejército por parte de la Policía requiere la aprobación de una ley.

De visita en Paysandú, en el marco de la inauguración de la zafra citrícola, el presidente Yamandú Orsi fue consultado este martes por la decisión del gobierno de empezar a utilizar vehículos blindados del Ejército Nacional en determinadas zonas de Montevideo. “La idea es utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando por los desafíos que hoy tenemos”, expresó el mandatario.

El jueves, el ministro del Interior, Carlos Negro, informó en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados que se está trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para que “en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional”.

Ese día, el anuncio de Negro pasó desapercibido. Horas antes, en el barrio Borro de la capital, la Policía había matado a un adolescente de 16 años durante un allanamiento en el que se encontraron varias armas, y en las declaraciones que, al término de la sesión, dieron tanto las autoridades del Ministerio del Interior como los legisladores de la oposición no hubo ninguna mención al tema de los vehículos Mamba.

El asunto tomó estado público recién el lunes, cuando, en base a la versión taquigráfica de la sesión, Búsqueda dio cuenta del anuncio de Negro. En la comisión, ninguno de los legisladores, ni del oficialismo ni de la oposición, repreguntó por el tema.

Orsi señaló que el apoyo militar en materia de seguridad pública “no es novedad”. A modo de ejemplo, mencionó los controles en las zonas fronterizas y la vigilancia en los perímetros de las cárceles, situaciones que, en ambos casos, implicaron la aprobación de un proyecto de ley. Consultado al respecto, el mandatario dijo que todavía se está evaluando “cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo, pero lo vamos a resolver”.

Con respecto a la participación de personal militar en la conducción de los vehículos, Orsi dijo que esto “depende de cuál de las infraestructuras” utilizará la Policía. “Hay algunas que sí o sí necesitan personal del Ejército y otras que de repente pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior. Depende de cuál, pero la idea es tener blindados para poder trabajar mejor en las calles”, señaló.

En la comisión, Negro apuntó que 12 de estos vehículos “van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional” y “serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad”.

Orsi adelantó que este tema se analizará en el próximo Consejo de Ministros, fijado para el viernes 26. De todos modos, dijo que ya tuvo conversaciones al respecto con Negro, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, “porque esto implica también recursos”. “Así como los militares que están en los perímetros de cárceles tienen un plus, acá corresponde también que, si algunos de esos vehículos son manejados por ellos, tengan también un incentivo. O será un pase en comisión. Veremos cuál es la mejor forma, pero el concepto es: recursos que Uruguay tiene no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar”, expresó.

Por último, consultado por la prensa sobre si esta medida implica un cambio de postura del Frente Amplio, que en su momento cuestionó propuestas similiares del exministro del Interior y dirigente nacionalista Jorge Larrañaga, Orsi manifestó: “Yo soy el presidente de la República, planteo lo que me parece que es mejor en cada momento. Con el exministro y exsenador Larrañaga coincidimos muchas veces en un montón de cosas, y en otras no, pero lo mejor para el país es lo que yo voy a proponer”.