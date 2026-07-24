El 77,5% de las importaciones de productos uruguayos a Estados Unidos están “exceptuados de los nuevos aranceles”, según el MEF

Uruguay podría “solicitar una reevaluación” si se aprueba el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, que prohíbe importar “productos que hayan sido producidos utilizando trabajo forzoso o infantil”.

Este jueves, con base en una investigación sobre trabajo forzoso en el comercio exterior que desarrolló la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la administración de Donald Trump impuso aranceles adicionales a 60 países. En el caso de Uruguay, el gravamen pasó del 10% al 12,5% en algunos productos.

Este viernes, en un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abordó el tema para aclarar que “el 77,5% de las importaciones de Estados Unidos a productos uruguayos está exceptuado de la nueva tarifa”, grupo en el que se encuentran productos como la carne bovina, la pasta de celulosa, la madera y las naranjas.

En sentido inverso, los productos que sí se ven afectados son el sebo bovino, productos químicos, madera para construcción, mandarinas, soja y miel, pero el mensaje de la cartera indicó que el gobierno “continuará trabajando para suavizar el impacto”.

“En 2025, las exportaciones de Uruguay a Estados Unidos totalizaron 1.585.848.457 dólares. De ese monto, 1.228.630.296 dólares hubieran quedado exceptuados de la carga arancelaria, mientras que 357.218.161 dólares (22,5% del total) hubieran sido alcanzados por el nuevo arancel del 12,5%”, explicaron.

Además, la cartera reiteró que en el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que el Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento está incluido “un artículo que prohíbe la importación de productos que hayan sido producidos utilizando trabajo forzoso o infantil” y, si se aprueba, Uruguay podrá “solicitar una reevaluación de su caso de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos”.

El arancel “puede resultar relevante en sectores con márgenes reducidos o fuerte competencia internacional”

Por otro lado, desde la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) informaron a la diaria que Estados Unidos “actualmente es el cuarto destino de nuestras exportaciones de bienes, representando el 13% del total exportado al mundo”.

En línea con el MEF, repararon en que, de acuerdo con los “cálculos preliminares”, más de un “70% de nuestra exportación en dólares está exceptuada de este arancel adicional y más de un 20% está afectado”.

Sobre su impacto, advirtieron que en términos generales los aumentos arancelarios afectan la competitividad de los productos en sus respectivos mercados de destino e indicaron que el incremento de 2,5 puntos porcentuales en el arancel vigente “puede resultar relevante en sectores con márgenes reducidos o fuerte competencia internacional”.

“No se incluyen nuevos productos, por lo tanto, las excepciones para carne bovina y preparaciones de carne, algunas semillas, celulosa, algunas frutas y jugos de frutas, algunos fertilizantes, entre otros, se mantienen. Habrá que analizar, para cada producto afectado, cómo queda respecto a su competencia”, concluyó la gremial exportadora.

Orsi: “El proteccionismo se abre paso y es una pelea de todos los días”

En una rueda de prensa durante la inauguración de un centro asistencial en la localidad de Santa Lucía, en el departamento de Canelones, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que la decisión “se veía venir” y destacó que lo “positivo” es que afecta a “una quinta parte” de las exportaciones de bienes y “los servicios no”.

“Sobre los bienes, podemos decir que nuestros productos más importantes no son afectados, pero ese aumento de un 2,5% preocupa”, expresó. Orsi vinculó la medida con “un mundo que se vuelve más proteccionista”: “El proteccionismo se abre paso y es una pelea de todos los días a nivel mundial donde tenemos que ser muy inteligentes y cuidadosos”, acotó.