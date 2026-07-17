ASSE definió la instalación de un centro de salud en el predio de la ex Paylana sobre Setembrino Pereda

La directora de la Red de Atención Primaria (RAP) de Paysandú, la licenciada en Enfermería Andrea Veglia, confirmó a la diaria que en el predio de la ex Paylana, sobre Setembrino Pereda, se va a instalar un centro de salud que será una referencia para todas las policlínicas. Tendrá horario extendido y todos los servicios: pediatría, ginecología, obstetricia, farmacia, odontología, recolección de leche materna, medicina general y familiar.

El movimiento cooperativo de vivienda, entre otras organizaciones, había planteado la instalación de una policlínica en la urbanización de la ex fábrica textil Paylana. En el predio, donde se construyen ocho edificios cooperativos, se estima que progresivamente se instalarán unas 4.000 personas.

El edificio proyectado para la policlínica tendrá dos plantas. En el segundo nivel funcionarán las oficinas de la RAP. Veglia expresó que “la idea es tener una enfermería que cumpla con todas las condiciones y pueda realizar todos los procedimientos”.

El centro de salud funcionará en la planta baja, mientras que en el primer piso se instalará “la dirección de la RAP con todos los servicios de logística”. Actualmente, la red alquila un local en Batlle Berres.

“Será como un pequeño hospital”, dijo Veglia. “Va a ser un centro de salud propio, como el que existía al lado del hospital”, que fue cerrado por la administración anterior.

Veglia fue enfática al señalar que “todas las policlínicas seguirán funcionando”. En ese sentido, indicó que es probable que “los usuarios que antes concurrían a la expoliclínica Mateo Pérez pasen a atenderse en el nuevo centro de salud”.

“Al estar el centro, probablemente haya que redistribuir usuarios. Es una evaluación que se va a hacer y en la que ya se está trabajando, en el marco de lo que se denomina la territorialización”.

“La idea es contar con policlínicas de referencia con equipos estables que puedan asistir a los usuarios por zonas. Eso también implicará revisar el funcionamiento de cada una de ellas”, agregó.

Veglia señaló que ASSE “se ha comprometido con nosotros en la creación del centro de salud y en la refacción de la policlínica del P.3. Esta última funciona actualmente en un local alquilado que cumple con todos los servicios, es muy adecuado, pero la obra permitirá ampliar también la capacidad de atención”.

El terreno donde se ubica la policlínica del P.3 pertenece a la Intendencia de Paysandú, por lo que se está instrumentando un comodato.

“Los arquitectos de ASSE están trabajando en el anteproyecto del P.3. Hay otras policlínicas que también presentan algunos problemas edilicios”.

Este año inicia la obra

“A nosotros se nos informó que la proyección es iniciar la obra del centro de salud este año. Como se trata de una obra importante, aún no sabemos cuánto tiempo demandará su construcción. Estamos a la espera de la resolución formal”.

Veglia descartó que el nuevo centro de salud sustituya a la policlínica del puerto. “Son poblaciones diferentes para atender”, sostuvo.

Consultada sobre si se previó el equipamiento y los recursos humanos para el nuevo centro de salud, Veglia afirmó que “ya lo tenemos calculado. Entre otras cosas, se va a estudiar si es necesario redistribuir recursos, porque no hay que olvidar que los que funcionaban en la policlínica Mateo Pérez fueron redistribuidos en otras policlínicas”.

En caso de que sea necesario incorporar personal médico y no médico, esas incorporaciones cuentan con respaldo presupuestal, señaló.

La RAP de Paysandú tiene un amplio despliegue territorial: 12 policlínicas urbanas, 17 rurales, diez que funcionan en coordinación con la Intendencia de Paysandú y giras médicas que abarcan poblaciones ubicadas sobre las rutas 3, 26 y 90.

La reinaugurada policlínica de Pueblo Gallinal atiende a las localidades de Soto, Cerro Chato y Cuchilla.

Por otra parte, la policlínica que funciona en la cooperativa Municipales II —que atiende a unas 3.000 personas y cuyo comodato está vencido— será trasladada a un lugar cercano sin afectar la prestación del servicio. Las autoridades trabajan actualmente en ese proceso.

Cobertura médica

Las mismas cuentan con el concurso de la RAP, la Corporación Médica de Paysandú y la intendencia.

Ruta 26: Pueblo Cañada, Federación, Eucaliptos, Zeballos, Burucuyapí y Paso de los Carros.

Ruta 90: Piedras Coloradas, Orgoroso y Arroyo Negro.

Ruta 90 (al este): Piñera, Merino, Morató, Tiaticura y Arbolito.

Ruta 3. Constancia: Lorenzo Geyres y Arroyo Malo.

Ruta (desde Chapicuy) Bella Vista: San Mauricio, Santa Quilda

Desde Guichón se atiende Colonia Juan Gutiérrez.