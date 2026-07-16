Guichón celebra su aniversario 119° y nominó por primera vez ciudadanos ilustres

La segunda ciudad de Paysandú tendrá múltiples actividades, entre ellas, el acto oficial del próximo 18 de julio.

Guichón, con su territorio municipalizado, tuvo su impulsor en Teodoro Pedro Luis Guichón. Se cumplen 119 años de su fundación y los festejos se suceden por estos días.

Con una impronta turística que le da la naturaleza –los palmares y el centro termal–, los guichonenses se sienten muy orgullosos de su pasado y su presente.

Con 5.000 habitantes, tiene al frente de su municipio al reelecto alcalde, Martín Álvarez Suárez, cercano al intendente Nicolás Javier Olivera.

La actividad central será en la plaza Williman el próximo sábado a las 10.30, empalmada con el acto departamental de conmemoración de la Jura de la Constitución.

Desde hace una semana los lugareños están de festejos: el pasado sábado 11, un espectáculo de patín artístico del grupo Guelbenzu dio inicio a la celebración. Al día siguiente, en el estadio local, fue la primera final de la categoría 2016 del fútbol local.

En estos días se combinan actividades protocolares, culturales, sociales y gastronómicas.

Mañana, viernes, el aniversario del centro de salud será parte de la grilla. Estará rodeado de una feria gastronómica que tendrá identidad local, con preparaciones elaboradas con frutos del butiá yatay.

El alcalde graficó que la idea fue extender “durante varios días los festejos” e incluir a todos. Será infaltable el desfile de aparcerías.

Ilustre innovación

A partir de una iniciativa de la ciudad de Paysandú, que se inspiró a su vez en otras comunidades, Guichón distinguió el pasado miércoles por primera vez a sendos ciudadanos ilustres con la estatuilla Felicia Froster.

El nombre de la distinción es un reconocimiento a quien fuera la esposa del fundador de la localidad, un hacendado que se afincó en la zona. Como era usual en la época, su labor social pasó desapercibida.

Froster tempranamente perdió la visión, tras una epidemia en 1918. No obstante, quedó a cargo de numerosos niños a los que crio.

Los primeros ciudadanos ilustres son la exedila y auxiliar de enfermería Mabel Moreira y el médico y escultor Juan Carlos Hualde.

El alcalde fundamentó que era muy valioso “reconocer a la gente por su vocación de servicio”.

Moreira, a juicio del alcalde, fue una “trabajadora incansable” en sus tres décadas de servicio en el pueblo Morató, donde mostró gran empatía con la población.

Por su parte, Hualde sentó base en la ciudad y, concomitantemente, desplegó una valiosa actividad como escultor y muralista. La ciudad tiene diversas obras de este médico artista.

Más infraestructura y conectividad

Fuera de agenda, el viernes pasado, procedente de Tacuarembó, la ministra de Transporte y Obras Públicas, recorrió las obras en la ruta 4, Andrés Artigas, conectora que pasa por Guichón y se vincula con la 90 y la 26. La 4 acorta los tiempos del viaje a Tacuarembó y a Rivera.

El alcalde lamentó no haber podido ver a la ministra; “tenía algunos asuntos para plantearle” manifestó. Fuentes ministeriales dijeron a la diaria que la ministra estuvo “de pasada” y recorrió los trabajos que se hacen en la ruta 4.

Álvarez venía de una malograda reunión, por cuestiones de agenda, con el director nacional de Vialidad, ingeniero Federico Magnone. “Nos iba a recibir, pero no pudo hacerlo; lo esperamos una hora y queríamos evacuar un poco estas dudas sobre qué va a pasar con la ruta 4”, relató Álvarez al portal Somos de acá y confirmó a la diaria.

La ruta 4 es estratégica en relación con la movilidad, en la evacuación de la producción y vinculaciones territoriales. El municipio la visualiza como una obra necesaria.

Según el alcalde, la Regional de Vialidad de Paysandú trabajaría en el tramo que va de Andrés Pérez hasta Paso Hondo. El tramo entre Paso Hondo y la zona de El Eucalipto lo ejecutaría una empresa privada.

Además, Guichón es una de las localidades que el proyecto de universalización del saneamiento llevará a que la mitad de la población cuente con este importante servicio.

En esta ciudad, las obras de OSE permitirán 395 nuevas conexiones domiciliarias y un incremento de la red que alcanzaría a 1.100 familias. Las obras incluyen 8,8 km de redes colectoras y, al igual que en Quebracho, una nueva planta de tratamiento de aguas residuales de tipo intensiva terciaria que verterá a la cuenca del río Queguay. Diez millones de dólares “enterrará” OSE en Guichón.

A todo esto, el movimiento cooperativo de vivienda se extiende a esa ciudad: al complejo ya existente se suman dos nuevas cooperativas; una de ellas, la Liber Seregni, construirá el primer edificio en altura en la ciudad.