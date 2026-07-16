Coperpay prepara la participación en la primera ronda de negocios cooperativos y de la economía social y solidaria del litoral

La convocatoria que hace Coperpay para este jueves 16 a las 17.00 está ligada a la ronda de negocios cooperativos y de la economía solidaria del litoral que el sector realizará el próximo 15 de agosto en Salto.

La cooperativa sanducera de consumo de empleados de la ex Paylana (Coperpay) está convocando al movimiento cooperativo a una reunión que se efectuará mañana jueves 16 de julio a las 17.00 en su sede de Setembrino Pereda y Sarandí.

La convocatoria alcanza a cooperativas, organizaciones de la economía social y solidaria, organismos públicos y otros actores territoriales.

La reunión es previa a la ronda de negocios que se realizará en el complejo que tiene Salto Grande, ruta 3, km 508, entre las 8.30 y las 14.00 el 15 de agosto. Se espera a cientos de participantes para esa instancia.

La actividad es organizada por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (FUCC), la Mesa Intercooperativa de Salto y el Sistema de Compras Cooperativo (Sicoop).

Juan Pandolfo, vicepresidente de Coperpay, manifestó a la diaria que la ronda de negocios “es una oportunidad para que las cooperativas puedan presentar sus productos y servicios”.

Informó que para la reunión “de mañana ya comprometieron su presencia la Mesa Intercooperativa, emprendedores locales y el Ministerio de Desarrollo Social”.

Pandolfo subrayó que “esta primera ronda de negocios cooperativos y de la economía solidaria es una instancia organizada por el movimiento cooperativo para promover la intercooperación entre empresas y organismos, bajo la premisa de que la cooperación permite fortalecer los vínculos, generar oportunidades de negocios y potenciar el desarrollo local”. Los propulsores –Cudecoop, FUCC, Mesa de Salto, Sicoop– determinaron que al momento de la inscripción “cada organización podrá indicar sus intereses, necesidad y áreas de actividad”.

Con esa información se organizarán las mesas y reuniones de intercambio, procurando conectar a los participantes con organizaciones afines. Se invita a cooperativas, organizaciones de la economía social y solidaria, organismos públicos y otros actores del territorio a generar contactos, identificar oportunidades de colaboración y promover acuerdos comerciales que contribuyan al desarrollo local y regional.

Pandolfo manifestó que “nosotros estamos siguiendo a través de la FUCC e impulsando la ronda de negocios para agosto y algunas otras propuestas que han surgido del trabajo con cooperativas de vivienda de Paysandú”.

El viernes vence el plazo para inscribirse para participar.